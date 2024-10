La neurologia dell'ospedale di Prato in campo insieme ad ALIce per la lotta contro l'ictus

Domenica scorsa si è svolta nel Palazzo Banci Buonamici, sede della Provincia di Prato, una iniziativa promossa da ALICe (Associazione Lotta all’Ictus Cerebrale) sezione di Prato e patrocinata dalla Provincia di Prato per la prevenzione dell’ictus cerebrale.

I neurologi pratesi sono scesi in campo a sostegno dell’iniziativa e per tutta la giornata hanno fornito informazioni ai cittadini su come condurre una vita sana e sulla conoscenza dei fattori di rischio. Ai cittadini con più fattori di rischio è stato eseguito un esame ecocolordoppler dei vasi del collo e sono stati rilevati frequenza cardiaca e pressione arteriosa.

Hanno partecipato alla giornata di prevenzione i dottori Pasquale Palumbo, Alba Caruso, Isabella Francalanza, Giulia Cagliarelli, Gianluca Avino della Neurologia di Prato, il dottor Francesco Arba della Neurologia di Careggi, il dott Paolo Raugei dell’Angiologia di Prato.

La Presidente di ALICe Prato, Anna Maria Brogioni ha detto: “siamo volontari presenti su questo territorio dal 2007, che si impegnano nell’informare e sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione dell’ictus, seconda causa di morte a livello mondiale e principale causa d’ invalidità". Con questa presenza - ha aggiuntoil dottor Palumbo, direttore della Neurologia Pratese- “vogliamo dare un contributo concreto alle iniziative di prevenzione che si affiancano a quelle di diagnosi e cura sull’ictus, in cui si sono raggiunti risultati di eccellenza”

Fonte: Ufficio Stampa AUSL Toscana centro

Notizie correlate