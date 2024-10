Liceo evacuato a Firenze, Casini presenta interrogazione: "Porte di emergenza non hanno funzionato?"

Il consigliere metropolitano di Territori al centro Francesco Casini, ha presentato un’interrogazione alla Sindaca Metropolitana in merito "alle gravi problematiche riscontrate" durante l’evacuazione del Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci.

Secondo alcune testimonianze degli studenti "durante l'evacuazione avvenuta lo scorso 25 ottobre, le porte di emergenza delle scale risultavano chiuse, costringendo il personale ATA e i docenti a indirizzare i ragazzi verso le scale interne per poi uscire dalle porte principali al pianterreno.

Questo ha rallentato il deflusso, che solo per fortuna e grazie alla calma degli studenti non ha degenerato in una situazione di panico, anche grazie al fatto che qualche giorno prima era stata annunciata una prova di evacuazione".

"Con questa interrogazione - ha dichiarato il Consigliere Casini - ho voluto chiedere informazioni in merito ad un aspetto fondamentale per ogni scuola come quello della sicurezza nelle emergenze per capire se qualcosa non abbia funzionato e il perchè.”

"Se questo fosse confermato - ha continuato Casini - saremmo di fronte a una situazione inaccettabile, in cui la sicurezza di studenti e personale scolastico è stata messa a rischio. È indispensabile fare immediata chiarezza sulle modalità di gestione delle emergenze sia durante le cantierizzazioni sia durante i periodi non interessati da interventi di cantiere e se tali tipologie di lavori negli edifici scolastici sono compatibili con il normale svolgimento delle lezioni"

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

