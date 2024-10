La Regione stanzia 1,4 milioni per l'acquisto di mezzi sgombraneve

La giunta regionale, su proposta della vicepresidente Stefania Saccardi, ha approvato una delibera con la quale stanzia 1.461.889 euro per l’acquisto di mezzi e attrezzature per lo svolgimento delle attività antighiaccio e di sgombero della neve su strada.

Lo stanziamento è diviso in due tranche di 730.944 euro ciascuna per gli anni 2024 e 2025.

“Il nostro intento – afferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani - è quello di contribuire al finanziamento per dotare gli enti territoriali delle sempre più necessarie attrezzature in grado di tenere sgombra la viabilità nei mesi invernali”.

“Gli uffici regionali – aggiunge la vicepresidente Saccardi – predisporranno un apposito bando per l’erogazione dei finanziamenti, al quale potranno partecipare le Unioni di Comuni che abbiano almeno il 30% del territorio classificato come montano e i Comuni classificati montani. Prosegue il nostro impegno verso le zone montane e nell’interesse dei cittadini”.

Il massimo finanziamento concedibile per ogni singolo intervento è pari a 80.000 euro e non può superare il 90 per cento del costo complessivo del mezzo che si intende acquistare.

Le amministrazioni interessate hanno trenta giorni di tempo a partire dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino unico della Regione Toscana.

Le modalità di compilazione, registrazione e trasmissione sono illustrate nel Manuale d’uso consultabile direttamente sul sito regionale nella sezione “Politiche per la montagna” all’indirizzo https://www.regione.toscana.it/politiche-per-la-montagna/bandi

Una volta esaminate le domande ed approvata la relativa graduatoria gli enti beneficiari dei contributi dovranno realizzare i loro interventi entro la fine del 2025.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

Notizie correlate