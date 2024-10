Sottopassi a Certaldo, FdI: "Degrado inaccettabile"

Nei giorni scorsi, i Consiglieri di Fratelli d’Italia Certaldo, Lucia Masini e Riccardo Borghini, hanno provveduto a depositare la mozione sul “Decoro urbano e lotta al degrado-Piano per la riqualificazione dei sottopassi pedonali e carrabili.”

Il 15/10/2024, un gruppo di appartenenti a FDI si è riunito per una passeggiata notturna per il territorio comunale, documentata con un video, al fine di evidenziare lo stato in cui versano i sottopassi nel nostro Comune, e sensibilizzare tutta la cittadinanza sul tema della libertà di movimento delle categorie più fragili soprattutto nelle ore notturne. Purtroppo, il risultato non è confortante: alcuni sottopassi versano in uno stato di degrado inaccettabile, perché sporchi e pericolosi; non sono ancora state installate telecamere per garantire una adeguata videosorveglianza, l’illuminazione spesso è scarsa e talvolta mancante, e numerose sono le segnalazioni da parte di cittadini che hanno evidenziato il loro disagio ad utilizzare i sottopassi con le loro famiglie, anche in pieno giorno.

E’ nostra convinzione – proseguono tutti gli esponenti di FDI - che il degrado urbano porti inevitabilmente anche degrado sociale. Contesti degradati possono risultare anche pericolosi per l’incolumità delle persone, specialmente con riferimento a donne, bambini o anziani. E’ innegabile – sottolineano – che quando diminuisce la percezione della sicurezza si determina anche una sostanziale limitazione della libertà degli individui. I sottopassi pedonali sono fondamentali per congiungere le diverse aree del nostro Comune e quindi per la fruizione delle medesime da parte dei cittadini.

Per queste valutazioni e considerazioni, il documento presentato contiene proposte concrete che vadano a riqualificare i sottopassi in questione, ed, in particolare: provvedere a una manutenzione periodica; installare un efficiente sistema di videosorveglianza; revisionare ed integrare la pubblica illuminazione, interna ed esterna ai sottopassi per una maggiore e integrale visibilità; potare alberi e siepe al parcheggio della Bandiera del Giappone visto che oscurano quasi completamente l’illuminazione esistente e ad integrare detta illuminazione sul lato nord; nonchè ripristinare condizioni di decoro e sicurezza anche sotto il cavalcavia in prossimità di via Fonda, all’ingresso della pista ciclopedonale che conduce alla Piscina Comunale.

Il nostro, concludono Masini e Borghini, è un contributo con cui abbiamo messo a disposizione della maggioranza alcuni aspetti tecnici, affinché, insieme, si agisca nel superiore interesse della popolazione. L’auspicio è che il nostro lavoro venga valutato nel merito dal PD, che, per quanto abbiamo potuto constatare, pare rigettare a priori ogni proposta proveniente dai banchi delle opposizioni.

Fonte: Ufficio stampa Fratelli d’Italia Certaldo

