Teatro Nuovo di Pisa, spettacoli per bambini: il programma del weekend

Domenica 3 novembre alle ore 17 sul palco del Teatro Nuovo di Pisa, Piazza della Stazione 16, va in scena uno spettacolo riconosciuto dalla critica tra i più belli e divertenti tra quelli per bambini e bambine del 2024. Si tratta di “Bella Bellissima!”, con la magistrale regia e cura dell’animazione di Nadia Milani, drammaturgia di Beatrice Baruffini e con Giulia Canali, Noemi Giannico, Eleonora Mina e i puppets/figure animate Noemi Giannico. Una produzione Accademia Perduta Romagna Teatri, età consigliata: dai 3 anni.

Orco e Strega sono i simpatici protagonisti di uno spettacolo che ci invita ad accettarci per come siamo, senza omologazioni e senza rinunciare alla nostra essenza. Orco vede Strega e la trova bella, anzi bellissima! Talmente bella che finalmente si decide ad invitarla a un romantico picnic sul prato, al chiaro di luna. Strega accetta volentieri, ma mentre è in cammino per raggiungere Orco incontra alcuni abitanti del bosco che non la pensano come Orco e che, anzi, propongono a Strega di usare la magia per diventare più bella. Lei ascolta i loro consigli e cambia il suo aspetto, ma così diversa, Orco non la riconosce più! Lui cerca Strega, quella con i capelli arruffati, il naso importante e che veste sempre di scuro. Così Strega fa un’ultima magia e ritorna quella di prima… Che cosa è la bellezza, oggi? Chi la decide? Ed è per tutte e tutti la stessa? Con un pizzico di ironia, una manciata di tenerezza e tante risate questo spettacolo ci ricorda che è importante sentirsi al sicuro dentro ai propri panni, senza volerne vestire altri per piacere a una società che ci vorrebbe tutti uguali. Perché non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace: parola di Orco e di Strega!

Scrive di questo spettacolo il noto portale Teatro.it: "Bella, bellissima! è uno spettacolo in cui il teatro di figura presta il suo saper essere linguaggio magico alla drammaturgia delle immagini; vuole giocare con la meraviglia e prendersi gioco dell'incanto. Vuole far ridere a crepapelle e accompagnare all'uscita con tenerezza; vuole lasciare un senso piccolo, piccolissimo anche, ma prezioso, un ricordo palpabile misto al fumo del calderone di una Strega bella, anzi, bellissima".

Il teatro per bambini per la nuova stagione 2024/25 del Teatro Nuovo presenta un cartellone con ben 14 spettacoli da ottobre fino ad aprile 2025 (programma completo: www.teatronuovopisa.it). Biglietti adulti 8 euro, bambini 6 euro, sotto i tre anni gratuito. Abbonamenti per tutta la stagione 65 euro adulti e 50 bambini/e. Biglietteria online: www.ciaotickets.com. Botteghino aperto il martedì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 16 alle 19 in Piazza Stazione 16. Informazioni: e-mail: biglietteria.teatronuovopisa@gmail.com telefono: 3923233535.

Per partecipare agli eventi del Teatro Nuovo è richiesta la tessera annuale di Binario Vivo APS, al costo di 3 euro.

Fonte: Ufficio Stampa Teatro Nuovo

