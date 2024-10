Tutti a raccolta per pulire la città, successo per l'iniziativa del Mc

Successo per l'iniziativa “Tutti ha raccolta per pulire la città”, promossa dal ristorante Mc Donald's di via Di Vittorio a Bagnolo (Montemurlo), con il patrocinio del Comune di Montemurlo, che si è svolta domenica 27 ottobre.

Allapasseggiata hanno partecipato i dipendenti dei punti vendita di Montemurlo e Osmannoro, tanti cittadini montemurlesi e l'assessore all'ambiente del Comune di Montemurlo, Alberto Vignoli che ha sottolineato: "Il Comune di Montemurlo ha accolto con grande favore l'iniziativa di Mc Donald's e quindi abbiamo partecipato attivamente. Riteniamo bello e importante che un'azienda che opera sul territorio promuova un'iniziativa per la cura e il decoro della città".

Durante la mattinata sono state percorse via Berlinguer, via Pier della Francesca, via Orcagna (giardino Francesca Morvillo), via Cimabue, via Giotto, via Pistoia, via Micca via Micca e giardino Erasmo Meoni e alla fine sono stati raccolti cinque sacchi di rifiuti.La nota catena di fast food, infatti, ha istituito delle giornate dedicate all'attività di raccolta dei rifiuti abbandonati e di riqualifica ambientale, nelle comunità in cui è presente.