Un minuto di silenzio per Laura Frosecchi nel Consiglio comunale di San Casciano Val di Pesa

La drammatica vicenda che ha portato alla morte di Laura Frosecchi, cittadina di San Casciano in Val di Pesa, è stata ricordata anche tra i banchi del Consiglio comunale nella seduta che si è tenuta ieri pomeriggio, nella sala consiliare del palazzo comunale di via Machiavelli. Un minuto di silenzio e solennità è stato osservato dai consiglieri e dalle consigliere presenti per commemorare la cittadina che risiedeva e lavorava nella frazione di Chiesanuova. Ed esprimere ancora una volta, in un abbraccio collettivo e istituzionale, vicinanza, affetto e solidarietà ai familiari della cittadina, venuta a mancare lo scorso 17 ottobre.

In questa occasione l'amministrazione comunale ha ribadito l'importanza di rispettare la volontà e soprattutto il momento di dolore che vive la famiglia e la comunità tutta, in particolar modo quella della frazione di Chiesanuova, scossa dalla tragicità dell'evento luttuoso. In accordo con gli stessi familiari, interpellati dal sindaco Roberto Ciappi, l'amministrazione comunale ha stabilito fino a questo momento di non ricorrere a particolari commemorazioni pubbliche nell'intento condiviso di rispettare il silenzio e la volontà delle persone più vicine a Laura evitando così di implementare i riflettori mediatici, già ampiamente accesi sulla cronaca della tragedia.

Nel corso della seduta il sindaco Roberto Ciappi ha tenuto a precisare che, qualora la famiglia lo ritenga opportuno e necessario, l'amministrazione comunale si renderà pienamente disponibile ad accogliere proposte ed allestire momenti, occasioni, iniziative che rendano onore alla memoria di Laura Frosecchi.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino

