Accusato di aver stuprato una ragazza 17enne nel 2020: chiesta riduzione di pena, così eviterebbe carcere

La Procura Generale di Firenze ha richiesto una riduzione di pena per uno dei due giovani accusati di aver abusato di una ragazza di 17 anni nel 2020 a Pistoia. La richiesta di concordato prevede una riduzione della pena da tre anni e due mesi a due anni e sei mesi, permettendo così al giovane, minorenne al tempo dei fatti, di evitare il carcere grazie alla sospensione condizionale. L'altro indagato può già usufruirne: al processo di primo grado, celebrato con rito abbreviato, era stato condannato a 2 anni 4 mesi. L’udienza in appello è fissata per il 4 novembre, ma se la corte accettasse la proposta della Procura, il processo di secondo grado potrebbe non aver luogo. Gli avvocati della vittima hanno espresso amarezza, sottolineando la mancanza di scuse e pentimento da parte degli imputati.

