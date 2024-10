Cna Storie, Lorenzo Lavoratorini racconta "Donna Riccarda": i piatti della tradizione toscana in un'atmosfera familiare

Quinto appuntamento con la rubrica di "Cna Storie", il programma di Radio Lady 97.7 in onda ogni mercoledì mattina e in collaborazione con Cna Empolese Valdelsa.

Trasmissione pensata per raccontare le storie di imprenditori e aziende del territorio. Nella puntata di mercoledì 30 ottobre 2024, abbiamo ospitato negli studi di Radio Lady in via Ponzano, l'azienda Donna Riccarda il noto ristorante di via Salaiola 151 a Monterappoli, presente il titolare Lorenzo Lavoratorini.

Lorenzo Lavoratorini di Donna Riccarda con Valentina Cantini di CNA (a sinistra) e Cristina Ferniani di Radio Lady

I piatti della tradizione toscana, privilegiando quella empolese, in un'atmosfera familiare. Questo il segreto di Donna Riccarda, ristorante situato all'interno del Borgo San Giusto della famiglia Bini. Titolare del ristorante è appunto Alberto Lavoratorini, che si è dedicato anima e corpo alla ristorazione, insieme ai genitori Roberto e Luana, fin dal 2006 quando aprì Parco Ciambellano. Dal 2013 poi l'esperienza di Donna Riccarda, locale curato e dall'atmosfera accogliente, nel quale si trovano sempre i piatti della tradizione enogastronomica della nostra terra. E dal 2020, la qualità e l'atmosfera di Donna Riccarda si respirano anche in centro, a La Dispensa, in via Cavour.

Con Lorenzo Lavoratorini ha dialogato Valentina Cantini di CNA Empolese Valdelsa. Di seguito l'intervista integrale sul canale Facebook di Radio Lady.