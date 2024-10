Consulente controllo qualità e sicurezza alimentare per la mensa di San Miniato, ecco come candidarsi

Il Comune di San Miniato informa ha indetto una selezione pubblica, per soli titoli, finalizzata al conferimento di un incarico professionale di operatore del settore alimentare (O.S.A) e consulenza per il controllo qualità e sicurezza alimentare del servizio di ristorazione scolastica del Comune di San Miniato. La collaborazione, una prestazione di lavoro autonomo e non subordinato, avrà la durata di tre anni dal 2 dicembre 2024 al 2 dicembre 2027.

L’incarico riguarda la consulenza in materia di controllo di qualità e sicurezza alimentare e viene svolta relativamente al Centro di produzione pasti di Ponte a Egola, a gestione diretta comunale, che ogni giorno produce 1.200 pasti, ha 11 cuochi in servizio e serve 16 plessi scolastici e 10 nidi d'infanzia.

Le candidature potranno essere presentate entro l'11 novembre 2024, tramite PEC comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it

La selezione avverrà mediante la valutazione dei curricula dei candidati e delle candidate, in seguito al colloquio a cura di una commissione.

Per maggiori informazioni consultare il sito del Comune di San Miniato o contattare i Servizi Scolastici (scuola@comune.san-miniato.pi.it - tel:0571 406 754/757/758/820, nei giorni lunedì e martedì: 9 - 13 e giovedì: 9-13 e 15-17.30).

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

