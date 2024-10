Le Giubbe Rosse trionfano ai TheFork Awards con il People Choice Award

La sesta edizione dei TheFork Awards si è conclusa a Milano con il trionfo del Caffè Giubbe Rosse di Firenze, che ha conquistato il prestigioso People Choice Award. L’evento promosso da TheFork, piattaforma leader nella prenotazione online dei ristoranti, ha visto la partecipazione di oltre 70 Grandi Chef italiani, coinvolti da Identità Golose, il principale congresso internazionale di cucina e pasticceria d’autore. Gli utenti di TheFork hanno espresso oltre 20.000 voti per decretare i vincitori, svelati il 29 ottobre durante una serata spettacolo condotta da Gerry Scotti, con una cena stellata firmata da Cristina Bowerman, Valeria Piccini e Viviana Varese. Oltre al People Choice Award Nazionale, Caffè Giubbe Rosse si è aggiudicato anche il premio per il Centro Italia.

Il PREMIO PEOPLE CHOICE (NAZIONALE e CENTRO) è stato assegnato a Caffè Giubbe Rosse (Firenze). Istituzione storica fiorentina recentemente riaperta, il Caffè unisce l’atmosfera del locale iconico alla cucina contemporanea dello chef Giuseppe Lo Presti, nominato ai TheFork Awards da Claudio Mengoni.

"I TheFork Awards sono solo una delle tante iniziative che TheFork ha messo in campo per sostenere la crescita dei ristoranti. Il nostro obiettivo, insieme a tutti i partner coinvolti, è di rafforzare l'ecosistema della ristorazione e aiutare le eccellenze italiane a superare le sfide del mercato. Nei prossimi mesi, continueremo a supportare i partecipanti ai TheFork Awards, offrendo loro il nostro software di gestione prenotazioni, TheFork Manager. Grazie alla tecnologia avanzata del nostro gestionale e all’app TheFork, forniamo un supporto concreto sia nella gestione operativa della sala che nelle attività di marketing, permettendo loro di attrarre clienti appassionati di gastronomia e generare un passaparola positivo"- ha commentato Carlo Carollo, Country Manager TheFork Italia.

“Anche quest’anno la serata finale dei TheFork Awards viene proposta non solo come un grande evento ma come un momento utile e fondamentale per fare network e confrontarsi tra grandissimi nomi protagonisti della cucina italiana insieme alle nuove aperture selezionate dagli oltre 70 top chef che hanno composto la giuria. Oltre 80 gli chef presenti che sono stati al centro di quella che ci auguriamo ancora una volta sarà un’anticipazione dei nuovi ristoranti che saranno protagonisti della prossima stagione. Consideriamo il premio e la relativa serata dei TheFork Awards come un viaggio nel tempo. Vediamo questo gruppo formato da decine di top chef come su una star trek della gola in giro per gli orizzonti italiani per trovare e proporre quei nuovi locali che ogni anno compiono il primo passo ma che sono destinati a crescere e camminare lontano nel tempo. Troppo spesso si scoprono talenti e certezze solo quando, dopo un lungo lavoro, qualcuno li premia. TheFork e noi di Identità facciamo l’esatto contrario: rischiamo e li applaudiamo subito.” - hanno aggiunto Paolo Marchi e Claudio Ceroni, Fondatori di Identità Golose.

I TheFork Awards uniscono l'intero ecosistema della ristorazione. Con il patrocinio del Ministero del turismo, della Regione Lombardia e del Comune di Milano, l’evento gode del supporto di sponsor di prestigio come Barilla, Acqua Panna e S.Pellegrino, Bibite Sanpellegrino, Electrolux e Molino Casillo. Tra le media partnership, spiccano Dove, il sistema viaggi di RCS, la talent media company Realize Networks e La Cucina Italiana, la storica rivista gastronomica di Condé Nast Italia, fondata nel 1929. Sul piano tecnico, l'evento è sostenuto da Enterprise Hotel e Caraiba Luxury, Plenitude (Società Benefit controllata da Eni) è partner commerciale e Smart è Mobility Partner. Infine, importanti associazioni di settore come l’Associazione Professionale Cuochi Italiani (APCI), Le Soste e Ambasciatori del Gusto (AdG) danno ulteriore lustro all'iniziativa.

Ambasciatori del Gusto in particolare ha deciso di sostenere i TheFork Awards assegnando a 4 giovani ed emergenti professionisti meritevoli, (Pasquale De Biase di Ausa, Lorenzo De Lio di Ego, Gianluca Durillo di Rotta, Danilo Massa di Dama), il riconoscimento "New Generation"1, "che consentirà loro di entrare a far parte degli Ambasciatori del Gusto ottenendo la qualifica di Associato e potendo quindi entrare nel network di colleghi e partner dell'Ente"

APCI, insieme ad altri partner, ha scelto di sostenere tutti i 59 ristoranti vincitori ai TheFork Awards offrendo loro una tessera omaggio, comprensiva dell’abbonamento annuale alla rivista L’Arte in Cucina per valorizzare chi si distingue per merito e, attraverso questa iniziativa, rafforzare ancora maggiormente il legame tra il loro talento e il futuro del comparto Ristorazione.

