Lavori in centro a Certaldo: il 1 dicembre albero di Natale acceso in piazza Boccaccio

Il Comune di Certaldo rende noto il programma dei lavori pubblici del centro cittadino per le prossime settimane.

La maggior parte di piazza Boccaccio vedrà la fine dei lavori entro il 15 novembre, salvo per l’area di cantiere situata tra via Roma e via IV novembre, che vedrà la fine comunque entro il 30 novembre, tanto che l’amministrazione comunale annuncia già oggi ufficialmente l’accensione dell’albero in centro per il 1 dicembre e l’avvio del calendario di eventi natalizi.

In via Roma invece, inizio dei lavori previsto dal 25 novembre, a partire dal ponte sul torrente Agliena avanzando in direzione di piazza Boccaccio. In via 2 giugno, i lavori inizieranno il 9 gennaio, subito dopo le festività natalizie. Il completamento dei lavori in via Roma e via 2 giugno è previsto entro la fine di primavera 2025.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

