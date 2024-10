L'Ente Boccaccio esprime il proprio plauso per la laurea honoris causa in italianistica al Maestro Avati

L’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio esprime le proprie congratulazioni a Pupi Avati per il conferimento, da parte dell’Università degli Studi Roma Tre, della Laurea magistrale honoris causa in Italianistica per la straordinario lavoro artistico sulla vita e l’opera di Dante Alighieri, che ha coinvolto anche la figura di Giovanni Boccaccio.

Stamani a Roma, durante la cerimonia, presieduta dal rettore Massimiliano Fiorucci, il vice presidente dell’Ente Boccaccio prof. Maurizio Fiorilla e la prof.ssa Anna Pegoretti (docenti rispettivamente di Filologia della Letteratura italiana e Letteratura italiana presso l'Università Roma Tre), hanno pronunciato la laudatio, seguita da una lezione su Dante del Maestro Avati.

La proposta, avanzata da Fiorilla e Pegoretti, è stata sostenuta da eminenti studiosi di Dante e Boccaccio di diversi ambiti e specializzazioni, a cominciare dalla prof.ssa Giovanna Frosini Presidente dell'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e storica della lingua italiana, da Giulio Ferroni storico della letteratura italiana, Laura Pasquini storica dell’arte medievale e Roberto Rea filologo della Letteratura italiana.

Negli anni infatti è stato costruito un solido legame tra l’Ente Boccaccio e il Maestro Pupi Avati, non ultima l’iniziativa dell’anno scorso quando il regista fu ospite a Certaldo in occasione del Dantedì e presentò il suo libro “L’alta fantasia. Il viaggio di Boccaccio alla scoperta di Dante” (Solferino, 2021), incontro molto partecipato cui seguì la proiezione del film “Dante”, il cui progetto era stato illustrato dal regista nel 2018, sempre a Certaldo, in occasione di una giornata organizzata dall’Ente Boccaccio per i 50 anni della carriera artistica del regista.

“Ricordiamo con piacere questi due incontri organizzati dall’Ente Boccaccio con il Maestro Pupi Avati perché questo conferimento nasce proprio in virtù della sua importante carriera e all’indomani della pubblicazione del libro “L’alta fantasia” e del film “Dante”. Due avvenimenti che abbiamo voluto sottolineare anche nella città del Boccaccio, per mettere in luce il legame tra cinema e letteratura, per sottolineare il suo contributo nel comunicare Dante dal punto di vista artistico e letterario. La collaborazione tra l’Ente Boccaccio e Pupi Avati rappresenta un esempio virtuoso di come il cinema possa rendere omaggio ai grandi autori della letteratura, unendo idealmente il passato e il presente, così la presidente dell’Ente Boccaccio prof.ssa Giovanna Frosini e il vice presidente prof. Maurizio Fiorilla.

Fonte: Ufficio Stampa Ente Nazionale Giovanni Boccaccio

