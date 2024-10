Mobilità bloccata a Empoli, pomeriggio di traffico intenso e treni in ritardo

Pomeriggio di traffico intenso a Empoli quello di oggi, mercoledì 30 ottobre. Al calar del sole la lunga scia luminosa lasciata dai fari delle auto ha caratterizzato più vie della città, intorno al centro e in direzione stadio. Tanti gli automobilisti coinvolti nei rallentamenti, provocati da una serie di cause.

Da sottolineare l'evento della partita, in orario pomeridiano dalle 18.30 al Castellani tra Empoli e Inter, con le conseguenti modifiche alla viabilità. Segnalati anche rallentamenti sulla Fi-Pi-Li: il portale Muoversi in Toscana, dopo le 18, riportava code a tratti tra Montelupo Fiorentino ed Empoli est in direzione mare. Sempre in città, in conseguenza al tragico incidente in via Sanzio, a partire dalla tarda mattinata i rilievi della polizia municipale sono andati avanti fino al pomeriggio.

Dalla strada ai binari segnalato dopo le 18 anche il treno Pisa Centrale-Empoli (Reg 18190), fermo tra Pontedera e San Miniato per consentire un controllo tecnico ai sistemi di bordo, con conseguenti ritardi, variazioni o cancellazioni, segnalate anche dagli stessi pendolari sui social.

