Incidente con la moto in via Sanzio a Empoli, muore un 16enne

Un ragazzo di 16 anni è morto a seguito di un incidente avvenuto intorno alle ore 12 in via Sanzio a Empoli, poco dopo l'incrocio con via Cimabue, non distante dal polo scolastico. Il ragazzo, a bordo di una moto da cross, si è scontrato con un'auto che era in sosta. Ancora da chiarire nel dettaglio le dinamiche dell'incidente, ma sembra che il ragazzo abbia perso il controllo del mezzo.

Il 16enne è apparso subito gravissimo. Dopo l'impatto avrebbe perso conoscenza ed è andato anche in arresto cardiaco. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Sul posto, oltre ai soccorsi, anche la polizia municipale dell'Unione dei Comuni che sta effettuando i rilievi sul posto e ascoltando le persone presenti.

