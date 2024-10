Alluvione Castelfiorentino, la maggioranza consiliare difende la sindaca Gianni

"Al di là delle ricostruzioni e delle teorie che si sono rincorse sui social subito dopo l'evento, l'amministrazione ha da subito attivato un canale di informazioni ufficiali chiare e tempestive con la cittadinanza, a partire proprio dalla sindaca in prima persona".

Inizia così la nota dei gruppi consiliari del Partito Democratico e di Castelfiorentino Una Città per Vivere, che ricostruiscono gli eventi alluvionali che hanno colpito Castelfiorentino e la Valdelsa il 17 e 18 ottobre e ribadiscono la tempestività e l'efficacia dell'azione dell'amministrazione castellana.

"Nonostante la situazione obiettivamente difficile - si legge nel comunicato - i cittadini delle zone coinvolte sono state personalmente avvertiti e presi in carico, e sin da subito si sono mobilitati oltre 400 volontari, segnali di una risposta solida e organizzata. Sono state coordinate le operazioni di soccorso, gestiti i rifiuti e i fanghi alluvionali, messi in sicurezza gli argini, e attivate collaborazioni con gli uffici della Regione Toscana e del Genio Civile per la messa in sicurezza delle aree colpite. È inoltre importante ribadire il ruolo fondamentale delle istituzioni locali che, in contatto con la protezione civile nazionale, stanno lavorando senza sosta per garantire che la nostra comunità riceva tutte le risorse e i risarcimenti necessari".

"Parallelamente la nostra Sindaca ha continuato a richiedere il dissequestro del ponte sulla Pesciola, che se era già incomprensibile prima degli eventi alluvionali, diventa addirittura insopportabile e pericoloso in questo periodo di emergenza, tutt'altro che conclusa. Per questo motivo, come maggioranza consiliare, sosteniamo convintamente la necessità di un piano di lungo periodo, che includa interventi di prevenzione e tutela del nostro territorio attraverso misure strutturali e finanziamenti adeguati, che vadano di pari passo con lo sviluppo infrastrutturale del nostro territorio".

"Adesso la battaglia della sindaca e dell’Amministrazione, la nostra battaglia, è quella di assicurare il riconoscimento dell’emergenza a livello nazionale, passo fondamentale per garantire aiuti a chi ha perso così tanto. Continueremo a essere a disposizione della Sindaca e di Castelfiorentino con serietà e con quel senso di responsabilità che è proprio di chi governa una comunità. Le facili polemiche di chi è a caccia di like e visibilità le lasciamo ad altri, ma era doveroso ricostruire i fatti con precisione e veridicità".

Fonte: Ufficio Stampa

