Greve in Chianti si illumina... a Led: oltre duemila nuovi punti luce

Rispettare e tutelare l’ambiente e ottenere un importante beneficio economico attraverso l’abbattimento dei consumi e la conseguente riduzione del caro bolletta. E’ il duplice obiettivo che il Comune di Greve in Chianti si è posto nell’ampio progetto di restyling e ampliamento di tutto il sistema di illuminazione pubblica. Una vera e propria rivoluzione energetica che consentirà un abbattimento dei consumi energetici pari al 75% circa.

L’opera pubblica, realizzata attraverso lo strumento del project financing ed un investimento complessivo che ammonta ad un milione e duecentomila euro, prevede l'ampliamento e la sostituzione di 2500 corpi illuminanti, al posto dei quali saranno installati nuovi impianti a led, più efficaci in termini di visibilità e sostenibilità. “L'efficientamento energetico - sottolinea l'assessore ai Lavori pubblici Giulio Saturnini - si unisce a quello luminoso per offrire migliori condizioni di comfort visivo, le nuove luci permetteranno un miglioramento dell'illuminazione stradale e contribuiranno a garantire maggiore sicurezza”.

“E’ importante mettere in evidenza il vantaggio energetico che otterremo con questa operazione, l'acquisizione di moderni e sostenibili impianti di pubblica illuminazione, previsti per tutto il territorio comunale, - continua l’assessore Saturnini - consentirà di ottenere un consistente risparmio grazie al quale passeremo da 1 milione e 200.000 kWh a 300.000 kWh”. L’installazione dei nuovi corpi luminosi a led è partita nei giorni scorsi dalle frazioni di San Polo, Chiocchio e Strada e interesserà gradualmente tutto il territorio. Quanto agli altri interventi finalizzati alla sostenibilità ambientale, messi in campo dal Comune, è stata completata l’opera di efficientamento energetico del palazzo comunale in piazza Matteotti ed è in corso la progettazione per un intervento analogo da realizzare in un altro edificio comunale: il palazzo della Torre, in piazza della Resistenza, dove sono ubicati svariati uffici comunali.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa

Notizie correlate