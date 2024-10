In pensione il Luogotenente Bruno Gambini per 24 anni comandante della stazione di Casciana Terme

Va in pensione il Luogotenente Carica Speciale Bruno Gambini, a lungo Comandante della Stazione di Casciana Terme (PI). Il Comandante Provinciale, Colonnello Mauro Izzo, ha voluto esprimere personalmente il proprio ringraziamento al Luogotenente per la sua dedizione e competenza dimostrata durante la sua lunga carriera e, in particolare, per la preziosa attività sul territorio di Casciana Terme (PI).

Bruno Gambini ha dedicato gran parte della sua vita all’Arma dei Carabinieri, mettendo sempre al primo posto il senso del dovere e una dedizione incrollabile alla tutela della legalità. Con la sua professionalità e umanità, ha saputo instaurare un rapporto di fiducia con la cittadinanza, contribuendo a migliorare la qualità della vita di tutti. Durante la sua onorata carriera, il Luogotenente C.S. Gambini ha ricoperto numerosi incarichi, distinguendosi sempre per la sua competenza e il suo impegno.

Comandante della Stazione Carabinieri di Casciana Terme (PI) per 24 anni, il Luogotenente C.S. Gambini ha intrapreso il suo percorso professionale nel 1984, frequentando la scuola allievi Carabinieri di Roma. Successivamente è stato assegnato alla Stazione di Vergato (BO) dove ha maturato le prime esperienze sul campo, dopodiché il prestigioso trasferimento a Roma presso il Reggimento Corazzieri come Guardia d’Onore del Presidente della Repubblica. Durante la permanenza al Reggimento ha vinto il concorso per Sottufficiali e, dopo aver frequentato le scuole di Velletri e Vicenza, è stato assegnato alla Radiomobile di Castelnuovo né Monti (RE) e successivamente alla Stazione di Medicina (BO). Nel 1992 è stato trasferito in Toscana dove ha prestato servizio presso le Stazioni Carabinieri di San Miniato (PI), Bientina (PI) e Casciana Terme (PI). L’Arma dei Carabinieri saluta il Luogotenente C.S. Gambini con stima e gratitudine, augurandogli il meglio per il suo futuro.

