Porte aperte al gattile, cinque giorni per conoscere da vicino i piccoli ospiti

Proseguono le iniziative nell’ambito del cartellone ‘Un Autunno per l’Ambiente’. Il prossimo appuntamento vedrà protagonista il gattile di via Majorana, 2, a Empoli e i suoi ospiti: dal 4 all’8 novembre, dalle 9 alle 12, sarà possibile visitare la struttura sotto la guida preziosa delle volontarie e dei volontari dell’associazione Aristogatti.

Nei giorni della ‘Open week’ verranno a visitare il gattile alcune classi della scuola per l’infanzia e primaria. L'occasione perfetta per capire quanto sia importante essere responsabili nella cura degli animali e contro l'abbandono, conoscere la lunga esperienza dell’associazione e del lavoro instancabile che i volontari svolgono all’interno della struttura e non solo. Anche l'assessora alla Transizione ecologica con delega alla tutela degli animali del Comune di Empoli, Laura Mannucci, parteciperà volentieri a qualche mattinata.

L'open week è alla terza edizione e ha prodotto finora dei buoni risultati anche in termini di conoscenza della struttura anche all’interno delle famiglie: i bambini, infatti, una volta a casa, hanno raccontato della loro esperienza e in alcuni casi sono tornati al gattile con i loro genitori. Piccoli segnali di crescita.

«Credo che queste iniziative siano fondamentali per conoscere la realtà del gattile sul territorio e per porre l'attenzione sul tema dell'abbandono felino - spiega l’assessora -. Per i gatti non esiste l'obbligo di chippatura quindi è estremamente difficile risalire a eventuali responsabilità in caso di abbandono. L'amministrazione è vicina all'associazione Aristogatti a cui recentemente ha dato un contributo aggiuntivo di cinquemila euro e stiamo lavorando per la progettazione e la realizzazione del nuovo gattile. Ringrazio Tiziana e tutti i volontari dell'associazione per il prezioso lavoro che fanno».

UN AUTUNNO PER L’AMBIENTE - È promosso da Comune di Empoli in collaborazione con Alia Servizi Ambientali Spa, associazione Legambiente Empolese Valdelsa, Istituti Comprensivo Empoli Est ed Empoli Ovest, associazione Aristogatti, Re.So - Recupero Solidale, Unicoop Firenze sezione Soci Empoli, associazione Amici Animali Ambiente Gruppo Arca ETS, Sto Italia, Carabinieri Forestali, Cetras, World Food Day.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

