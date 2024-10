Con il mese di novembre riprendono le iniziative degli Amici dell’Archivio Storico di Empoli. Il primo appuntamento tratterà un tema assai intrigante: Il Rinascimento a Empoli: opere d’arte, famiglie, committenze. Una conversazione con la storica dell’arte Elisa Boldrini e l’archivista Vanna Arrighi, arricchita dalla proiezione di riproduzioni di opere d’arte e documenti d’archivio.

L’iniziativa si propone di mettere in relazione le principali opere d’arte empolesi dell’età del Rinascimento con le famiglie, le persone e gli enti che le commissionarono e di ricostruire – per quanto possibile – il contesto storico e culturale in cui ciascuna opera fu realizzata.

L’appuntamento è per martedì 5 novembre 2024, alle 17,30, nell’Auditorium di Palazzo Pretorio in piazza Farinata degli Uberti. Ingresso libero.

Fonte: Amici dell'Archivio Storico di Empoli

