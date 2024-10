Verso il 44esimo Palio di Fucecchio, ecco le date delle Corse di Primavera

Un un incontro che si è tenuto nella sede dell'associazione Palio delle Contrade, il Cda presieduto dal presidente Nicolò Cannella e i Capitani delle 12 Contrade hanno fissato le date delle due corse di Primavera in vista del 44esimo Palio delle Contrade "Città di Fucecchio" che si correrà il 18 maggio 2025.

La scelta è caduta su domenica 23 marzo per quanto riguarda il primo appuntamento e su domenica 13 aprile, con l'alternativa possibile di lunedì 21 aprile (Pasquetta), per la seconda delle due corse. La data del secondo evento sarà ufficializzata probabilmente già nella prima metà di novembre quando sarà scongiurata la possibilità di avere eventi palieschi in contemporanea in altre località.

Nei due appuntamenti con le Corse di Primavera le Contrade potranno conoscere e apprezzare i cavalli che poi saranno protagonisti del Palio di maggio ma già a partire dall'inizio di marzo la Buca del Palio aprirà i propri battenti agli allenamenti delle varie scuderie. Anche se siamo a poco meno di sette mesi dal Palio la macchina organizzativa si è già messa in moto per preparare un'edizione bella e coinvolgente della principale manifestazione fucecchiese.

