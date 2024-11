Accusato di abusi, testimoni di Geova: "Profondamente sconvolti. Da anni espulso dalla congregazione"

Non fa più parte da anni della congregazione dei testimoni di Geova l'uomo a processo, accusato di aver abusato di sette bambine tra il 2014 e il 2018 nella provincia di Firenze.

Lo fa sapere la congregazione dei testimoni di Geova in una nota, dopo la notizia emersa nella giornata di ieri del 41enne a processo: "Siamo rimasti profondamente sconvolti nel leggere degli atti di violenza a cui sono stati sottoposti alcuni membri della nostra comunità religiosa. La persona sotto inchiesta - viene precisato - non è più testimone di Geova: è stato espulso dalla congregazione nel dicembre 2018. La protezione dei bambini è della massima preoccupazione e importanza per tutti i testimoni di Geova e siamo grati alla procura generale per il prezioso lavoro che sta svolgendo".

Notizie correlate