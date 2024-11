Lega Castelfiorentino: "Su Villa Balli pretendiamo chiarezza"

Su Villa Balli serve chiarezza. A dirlo è Angelo Fiore, consigliere comunale leghista di Castelfiorentino.

"Da specifica interrogazione nell’ultimo Consiglio Comunale risulta che il l’ASL paga al comune 21 mila euro l’anno in virtù di un contratto ancora in essere, rinnovato nel 2023, per un immobile di 600 metri quadrati chiuso e sigillato".

"Premesso che il contratto precedente ammontava a 18 mila euro che le manutenzioni straordinarie spettano al locatore e quindi al Comune, si evince che non solo sull’immobile non sono mai state eseguite manutenzioni straordinarie tanto da poterne garantire l’apertura, ma che il rinnovo del contratto è avvenuto poco prima della dismissione iniziata nei primi mesi del 2024, come ci viene riportato in Consiglio Comunale".

"Non ci è chiaro, quindi come i canoni precedenti siano stati impiegati dall’amministrazione che ci riferisce essere stati inseriti in bilancio e su cui faremo accesso agli atti per verificarne l’utilizzo preciso. Anche sulle strumentazioni e gli arredi chiederemo inventario e nuova collocazione. Di fatto ad oggi l’immobile risulta chiuso e senza un progetto certo su cui è in corso un tavolo di “petizione” con il Direttore Toscana Centro per capire che destinazione dare a questa struttura".

"Una vicenda che seguiremo e su cui abbiamo intenzione di presentare al Consiglio le proposte che ci sono state o ci saranno suggerite".

Fonte: Lega Castelfiorentino - Ufficio Stampa

Notizie correlate