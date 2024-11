Lucca Comics & Games 2024, gran finale: ecco il programma

Domenica 3 novembre si conclude l’edizione 2024 di LC&G ma per l’appassionata Community il festival proseguirà a lungo, attraverso foto e ricordi, nuovi amici e vecchie conoscenze, scoperte e conferme. Prima di questo nuovo inizio, però, ancora una giornata di grandi appuntamenti e ospiti, per quella che negli ultimi anni è stata definita la "domenica dei lucchesi".

Alle 10, in Piazza San Michele, Amano Anima Visio: firmacopie di Justine Jones. L'artista e illustratrice di Philadelphia, nota per i suoi disegni al tratto dettagliati e dai colori psichedelici, autrice di molte carte per Magic the Gathering, firma l’omaggio a Yoshitaka Amano che ha visto coinvolti anche Peach Momoko, Paolo Barbieri, Carmine Di Giandomenico e Giuseppe Camuncoli, disponibile in anteprima esclusiva a Lucca Comics & Games 2024.

Alle 15, in Area Performance, all’interno del Padiglione Carducci, una grande asta di beneficenza che chiude il percorso dell’Artist Playground di Lucca Comics & Games. Sarà possibile fare offerte per la quasi totalità delle opere donate dagli artisti durante la manifestazione, mentre le restanti saranno bandite online in occasione della fiera Collezionando, a marzo 2025.

Alle 16, Teatro del Giglio, un evento speciale e unico: Sergio Staino - Concerto per Matita e Orchestra. In una sorta di favola sinfonica a episodi, la vita familiare dei personaggi raccontati nelle strisce di Sergio Staino prende vita e le vignette in cui l’Artista toscano ha spesso rappresentato la propria famiglia si animano a ritmo di swing. Con Michele Staino, David Micheloni, Andrea Coppini, Alessandro Fabbri e Vittorio Conti, composizione e arrangiamenti di Andrea Rinaldi.

Ancora molti gli appuntamenti dedicati al fumetto. Alle 10, in Chiesa di San Giovanni, Ultimate Universe – La nascita di un nuovo Universo Marvel. Che cos’è questo nuovo Universo Ultimate? Da dove viene, e in che direzione va? Se ne parla con un parterre de rois di talenti: C.B. Cebulski (Editor in Chief Marvel); Marco Checchetto (disegnatore di Ultimate Spider-Man); Peach Momoko (autrice unica di Ultimate X-Men); Stefano Caselli (disegnatore di Ultimate Black Panther). Imperdibile l’appuntamento con i/le manga fan Showcase Sansuke Yamada in dialogo con Paolo La Marca (ore 10, Sala Tobino). E ancora il maxi showcase Sean e Jacob Phillips. Il crimine è di famiglia i due autori sveleranno il loro approccio unico alla narrazione, tra disegno dal vivo e racconti di una carriera costruita sui chiaroscuri dell'animo umano (ore 10:00, San Romano). Subito dopo, alle 11:30, in Auditorium di San Romano, Zodiaco con Leo Ortolani: il papà di Rat-Man guarda alle stelle per raccontare il mondo in un nuovo e inedito libro di storie a fumetti con il suo stile unico e irresistibile. Alla stessa ora, si parla di Sergio Bonelli. Un Uomo (e un editore), mille Avventure con Gianni Bono, Michele Masiero, Franco Busatta (Chiesa S. Giovanni). E ancora Esplosione di colori con Micol Beltramini e Agnese Innocente, Yi Yang, moderate da Matteo Bussola: storie di amori giovanili, di grandi sentimenti, del tratto di fumettisti e autori differenti.

Alle 13, in San Romano Uno sguardo nell’Abisso: maxi showcase con Miyako Cojima e Asagi Yaenaga, un viaggio nelle profondità più oscure dell'essere umano, tra incubi corporei e paure psicologiche. Alla stessa ora, in Chiesa di San Giovanni, va in scena Il fumetto taiwanese: un ponte culturale tra oriente e occidente, un incontro per esplorare la crescente presenza e influenza del fumetto taiwanese nel panorama internazionale, con un focus sull'esperienza degli autori e delle case editrici che stanno contribuendo a questo fenomeno. Sul palco, quattro autori taiwanesi (Ding Pao-Yen, Ruan Guang-Min, Hom - pubblicati in Italia da Toshokan - e Monday Recover) discuteranno le loro opere e il loro percorso creativo assieme a un rappresentante di Dala Publishing e dell'associazione TAICCA, che offriranno una prospettiva sull'industria del fumetto taiwanese.

Allo stesso orario, in Chiesa di San Giovanni, Yambo! A 150 anni dalla nascita, una rassegna nazionale celebra Yambo, al secolo Enrico Novelli, autore e artista poliedrico, protagonista a Lucca Comics con il graphic novel Gli esploratori dell’infinito (Baya Comics) di Davide La Rosa e Armin Barducci. Un incontro curato dalla Fondazione Tuono Pettinato per ricordare che “Yambo!” è anche il titolo di un originale gioco di carte ideato dal geniale Tuono Pettinato, ora di nuovo disponibile.

La Fondazione Banca del Monte sarà ancora il cuore degli incontri dell’AREA FANTASY. Alle 10:30 A.B. Poranek. Where the dark stands still e alle 11:45 Ti racconto lo spazio: Dai quanti alle guerre stellari (quelle vere) con Licia Troisi, Emilio Cozzi, Virginia Benzi. Dalle 16:45 incontro dedicato a Paperwalls: tra club del libro e progetto editoriale con Megi Bulla, Martina Levato, Valentina Ghetti, Carmelo Romano, Mariangela Dicillo.

Ricco programma per l’AREA MOVIE curata da QMI, con appuntamenti trasversali e ben rappresentativi delle sfumature creative offerte dal piccolo e grande schermo. Si comincia alle 11 al Cinema Astra con l’anteprima mondiale di Prophecy, grazie a Brandon Box. Tratto dal celebre manga di Tetsuya Tsutsui, il film sarà presentato alla presenza del regista Jacopo Rondinelli, del produttore Andrea Sgaravatti di Brandon Box, di Marco Schiavone della casa editrice J-Pop Manga e del cast: Damiano Gavino, Federica Sabatini, Haroun Fall, Ninni Bruschetta, Denise Tantucci e Giulio Greco.

Allo stesso orario in Auditorium San Girolamo sarà possibile vedere sul grande schermo Lupin III – Il castello di Cagliostro, capolavoro del 1979 di Hayao Miyazaki. L'Auditorium San Francesco sarà invece la cornice dell’incontro con i doppiatori di Hazbin Hotel, l’acclamata dark comedy musicale animata targata Prime Video. Ad incontrare il pubblico di appassionati saranno i doppiatori della serie: Rossa Caputo, Riccardo Suarez, Gabriele Patriarca e Edoardo Stoppacciaro.

Attesissimo ospite della giornata sarà anche Pablo Trincia, protagonista di un incontro moderato da Omar Schillaci su E poi il silenzio - Il disastro di Rigopiano, nuovo podcast originale di Sky Italia e Sky TG24 realizzato da Chora Media (ore 13:30, Auditorium San Francesco). Nel corso dell’incontro si parlerà anche dell’omonima docuserie Sky Original sulla tragedia della valanga che investì l’hotel di Rigopiano, in arrivo dal 20 novembre.

Nel pomeriggio Hayao Miyazaki e l’airone: Lucky Red presenta in anteprima il documentario sulla realizzazione dell’ultimo film del Maestro giapponese (ore 15:30, Cinema Astra). Alle 16, in Auditorium del Suffragio, Be Water Film, Red Private, Red Carpet, Ilbe, Anemone Film, in collaborazione con Netflix, presentano invece Il segreto di Liberato di Francesco Lettieri, la cui proiezione sarà seguita da un intervento di Lorenzo “LRNZ” Ceccotti, Giuseppe Squillaci e la produttrice Ellida Bronzetti.

Gli appassionati di Games non potranno mancare all’appuntamento Come plasmare un universo fantastico: una masterclass con Tyler Jacobson alle 10 in area Workshop Games: il pluripremiato illustratore di arte fantasy nei giochi da tavolo approfondirà tecniche e i processi per arrivare dal brief a un’illustrazione finita, dando vita a mondi fantastici come Tarkir, Theros, Ixalan, Dominaria, Amonkhet, Kaldheim, Dragonlance, Forgotten Realms e molti altri.

Un ultimo appuntamento segnerà la conclusione delle celebrazioni dedicate a Dungeons & Dragons. Alle 13:00 in Sala Ingellis Jeremy Crawford parteciperà a The Sage Advice, un talk in cui Zoltar e Mabelle Sasso chiederanno al Lead Designer di D&D consigli e suggerimenti su come sviluppare le proprie idee, i personaggi e interpretare le regole di Dungeons & Dragons.

Niente castelli incantati, draghi e cavalieri: gli amanti dell’urban fantasy sono invitati all’incontro Samantha Shannon e Ella Archer: il fantasy in città, da Londra a Napoli: alle ore 10, in Auditorium del Suffragio, le autrici rispettivamente di The bone season e Abissi e incanto raccontano come hanno intrecciato le loro radici culturali e la conoscenza profonda dei luoghi in cui vivono con gli elementi magici, creando ambientazioni uniche e vibranti. Alle 14:30, Auditorium San Girolamo, si festeggia il Ventennale Cronache del Mondo Emerso: sono trascorsi vent'anni dalla pubblicazione del primo libro delle Cronache del Mondo Emerso ma per i fan della saga è come se fosse passato appena un giorno. Sul palco la sua amata creatrice, Licia Troisi, che leggerà alcuni dei capitoli più iconici della saga; ad accompagnare la storia, verranno proiettate le foto ritraenti i cosplayer Maria Chiara Lo Gerfo (Nihal), Michele De Blasi (Sennar), Manuela Giacchi (Soana) e Francesco Lepri (Ido). A condurre l'evento la famosa cosplayer e scrittrice Valerie Notari.

Domenica dalle 9:00 alle 19:00, presso gli spazi Lucca Crea – Edutainment al primo piano del Family Palace presso il Real Collegio, Scopri gli Slow Games a Lucca Junior! Il progetto dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest e della Regione Toscana è una delle più grandi operazioni di disseminazione della cultura ludica italiana, una vera e propria rivoluzione culturale che vede il gioco sano come antidoto naturale al gioco d’azzardo patologico. Per tutta la giornata sarà possibile provare i giochi da tavolo selezionati per il progetto improntati sul ragionamento, la socializzazione e il problem-solving.

Sempre in Family Palace, tantissime attività e laboratori dedicati ai più piccoli, tra cui: Laboratorio Creativo Sabbiarelli, per colorare con la sabbia; Lo spazio non è mai stato così stratopico! con Geronimo Stilton; The moon academy: la creatività incontra la magia, per creare pendoli, penne e amuleti personalizzati con le tue mani; Jurassic Art, un’introduzione al disegno di Dinosauri e altre creature fantastiche; Topolino Lab, nel quale gli artisti più amati del settimanale Topolino insegnano a disegnare il fumetto svelando i trucchi del mestiere.

Al Riot Stadium dalle 15:00 alle 18:30 andrà in scena l'atto finale della Baolo Championship Series (BCS), il torneo tra creator del mondo League of Legends che si sfideranno per conquistare l’ambito titolo.

Puccini prende vita al Gaming Village: per il terzo anno consecutivo il MediaWorld Gaming Village è stato illustrato da Giovanni Timpano. Ma per la prima volta proprio al Lucca Comics and Games l’arte del celebre artista ha preso vita sulle note della Madama Butterfly di Giacomo Puccini: un innovatore per i suoi tempi, precursore nonché appassionato di tecnologia, fondendo così sempre di più passato e futuro. Una experience unica, immersiva e inaspettata, capace di catturare al primo sguardo. Dal vivo ogni sera dalle ore 19:00 in Piazza della Caserma, fino al 3 novembre.

La giornata conclusiva di Lucca Comics & Games 2024 vedrà i migliori cosplayer di questa edizione sfidarsi in due contest imperdibili: al Riot Stadium – PalaTagliate dalle 11 alle 13 si terrà la Cosplay Grand Tour by Riot Games: dopo quattro tappe che hanno attraversato l’Italia nel corso dell’anno, alle 15:00 si svolgerà a Lucca l’ultimo atto che eleggerà il miglior cosplayer Riot Games d’Italia. La finale del Tour, presentata da Icon Stitch e Taryn, vedrà in giuria professioniste del calibro di MakiEraclea, MissKuruta e Ellie Amber, e metterà in competizione i quattro vincitori delle tappe passate con Cosplay a tema Arcane. Dalle 15 in poi, in Auditorium San Francesco, anche quest’anno è il momento del Lucca Cosplay Contest: la storica competizione inaugurata nel 1998 e aperta a tutti i cosplay vedrà decine di artisti competere per diverse categorie di premio, tra cui: Miglior cosplay; Miglior gruppo; Miglior interpretazione; Migliore realizzazione tecnica; Miglior videogioco; Menzione speciale anima cosplay; Menzione speciale premio kids; Menzione speciale in ricordo di Fabio Nocci; Menzione speciale ass. Cult. Flash Gordon; Menzione speciale della giuria.

Lucca Comics & Games 2024 si conclude con Cristina D’Avena – Parole e Magia, alle 18:30 in Area Music Main Stage. La regina delle sigle si esibirà in un memorabile viaggio musicale nell’universo delle canzoni dei cartoni animati, nel quale le parole assumono un grande significato. Un percorso unico dalla penna della storica autrice Alessandra Valeri Manera alla magia ineguagliabile che Cristina D’Avena ricrea sul palco. Ad accompagnarla il gruppo D’Avengers, backing band consolidata nei concerti lucchesi.

