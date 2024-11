Si alza il sipario al teatro Boccaccio di Certaldo, 6 spettacoli nella stagione Valdelsateatri

Dalla commedia al teatro civile, dalla musica classica al cabaret, dal teatro contemporaneo al dramma. Questo e altro ancora nel programma di #valdelsateatri la stagione teatrale congiunta di Teatro Politeama di Poggibonsi, Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa e Multisala Teatro Boccaccio di Certaldo che proprio dal palco certaldese prenderà il via, giovedì 7 novembre alle ore 21.00, con lo spettacolo "Lieto fine", di e con Alessandro benvenuti.

A Certaldo sono previsti in tutto cinque spettacoli in abbonamento e uno fuori abbonamento, caratterizzati principalmente da ironia e leggerezza ma anche dalla capacità di riflettere su temi più impegnati. La stagione valdelsana prende il via proprio nella città di Boccaccio con Alessandro Benvenuti (7 novembre) in “Lieto fine” uno spettacolo di comicità surreale basato su una bicicletta multifunzionale e sul suo pedalatore. A dicembre va in scena "Piccole donne crescono?” (12 dicembre) di e con Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino, con la regia di Matteo Marsan. Un testo brillante e al tempo stesso commovente basato sulla famosa storia di Louisa May Alcott sulle sorelle March. Il primo appuntamento del nuovo anno a Certaldo è "Che ci faccio qui in scena" (16 gennaio), di e con Domenico Iannacone, in cui il racconto televisivo neorealistico dell’autore si cala nel teatro di narrazione trasformando le inchieste giornalistiche in uno spazio intimo di riflessione e denuncia. Sul palco del Boccaccio è poi la volta di Ottavia Piccolo con I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo in "Matteotti (Anatomia di un fascismo)" (5 febbraio), un testo in cui Stefano Massini ricostruisce la lotta antifascista e le ultime ore di vita del deputato socialista a cento anni dall’omicidio politico. Infine, "Homo Modernus" (27 marzo), di e con Leonardo Manera, una riflessione divertita sulla vita quotidiana dell’uomo contemporaneo. Fuori abbonamento “Sette opere di misericordia” (6 marzo) di Francesco Niccolini con Benedetta Giuntini e Francesco Niccolini (che ne è anche l’autore), accompagnati dal sax di Dimitri Espinoza, che racconta e interpreta l’omonima opera pittorica di Michelangelo Merisi detto Il Caravaggio.

“Grazie al percorso fatto da tre amministrazioni - dice il sindaco Giovanni Campatelli -, da diversi anni proponiamo un progetto culturale comune in grado di abbattere i confini comunali e condividere risorse, idee e competenze. La comunità, anche negli anni più difficili, ha sempre risposto con entusiasmo, dimostrando interesse e affetto verso il teatro.”

“La bellezza di partecipare a uno spettacolo dal vivo è insostituibile - sottolinea Clara Conforti, assessora alla Cultura del Comune di Certaldo - è un’esperienza che ci ricorda quanto sia preziosa la connessione umana e quanto sia importante riscoprire l’arte di ascoltare e di empatizzare. Invito tutte le cittadine e i cittadini a partecipare numerosi anche a questa nuova stagione”.

Le formule di abbonamento sono nove e offrono vantaggi a chi sottoscrive abbonamenti plurimi o integrati. Sono previsti un unico turno al Teatro del Popolo (8 spettacoli), al Teatro Politeama (7 spettacoli) e al Teatro Boccaccio (5 spettacoli), la formula “ORO” che comprende il turno unico del Teatro Politeama ed il turno unico del Teatro del Popolo, la formula “Di Teatro in Teatro” che agevola gli abbonati che intendono sottoscrivere un ulteriore abbonamento o acquistare biglietti, l’abbonamento alla stagione concertistica del Politeama (4 concerti) e gli abbonamenti a “turno libero” di 5 o 7 spettacoli per cui sarà obbligatorio scegliere almeno uno spettacolo in ognuna delle tre strutture teatrali.

Per i 5 spettacoli del Teatro Boccaccio, i costi dell’abbonamento sono Intero posto unico € 100,00, Riduzione soci Coop e ChiantiMutua € 90,00, riduzione under 35 e over 65 posto unico € 80,00, ridotto studenti scuole di Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, Certaldo € 60,00

Già disponibili ovviamente anche i biglietti. Per il Teatro Boccaccio, posto unico € 22,00, Riduzione soci Coop e ChiantiMutua € 20,00, Riduzione studenti scuole di Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, Certaldo posto unico € 10,00

La stagione teatrale congiunta è organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa – Culture comuni, dall'Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d’Elsa e dalla Società GrandeSchermo. Tra gli sponsor della stagione Unicoop Firenze e Chiantibanca.

Informazioni:

Teatro Boccaccio, Via del Castello 2 - Certaldo 0571 664778, www.multisalaboccaccio.it.

Fonte: Comune di Certaldo

