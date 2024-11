Ha 4 smartphone non suoi, 35enne denunciato per ricettazione

I Carabinieri della Stazione di Campiglia Marittima hanno denunciato in stato di libertà un 35enne di origini nordafricane e residente in provincia di Roma, poiché gravemente indiziato di ricettazione.

In particolare, una pattuglia dell’Arma è intervenuta intorno alle 22.30 nei pressi di via Parini località San Vincenzo, su richiesta di intervento della centrale del numero unico di emergenza 112 NUE, a seguito di segnalazione da parte di un privato cittadino che aveva notato un uomo dapprima aggirarsi con fare sospetto tra le auto in sosta in quella strada e, successivamente, armeggiare all’interno dell’abitacolo di una di queste.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno effettivamente rintracciato la persona sospetta segnalata ed una volta accertato che l’auto non fosse né forzata né danneggiata, data la circostanza e i gravami per reati contro il patrimonio, hanno accompagnato il sospettato in caserma per ulteriori accertamenti. Talché a seguito di perquisizione personale l’uomo, in via di regolarizzazione sul territorio italiano, è stato trovato in possesso di ben 4 smartphone spenti che aveva in uno zaino, del cui possesso lo stesso non ha saputo fornire una valida giustificazione. Detti telefoni sono stati posti in sequestro, anche per le successive indagini tese all’individuazione dei legittimi proprietari, mentre l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

