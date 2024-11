A San Miniato la XVIII edizione della rassegna di musica sacra 'Cori in città' per la Festa di Santa Cecilia

Il pomeriggio di Domenica 24 novembre torna a San Miniato la rassegna di musica sacra dal titolo “Cori in città”, promossa dal Coro «Monsignor Cosimo Balducci» nell’ambito della 53ª Mostra-Mercato Nazionale del Tartufo Bianco di San Miniato e organizzata per onorare la memoria di Santa Cecilia (patrona dei musicisti e dei cantori), la cui festa liturgica cade il 22 novembre. La manifestazione canora, giunta alla sua diciottesima edizione e in adesione al Progetto “CantInsieme Santa Cecilia” dell’Associazione Cori della Toscana, è inserita nel cartellone del Festival Nazionale di Musica Sacra “Voci per Santa Cecilia”, promosso da FENIARCO, la federazione che raccoglie le associazioni regionali corali.

La manifestazione, che ogni anno si ripete con grande successo di pubblico sotto lo splendido soffitto ligneo della Cattedrale, intitolata a Santa Maria Assunta e a San Genesio martire, avrà inizio alle ore 16:30 e vedrà la partecipazione del Coro Città di San Vincenzo (Livorno), diretto dal maestro Tommaso Lorenzini, e del Vox Humana Ensemble di Marina di Pisa, diretta dal maestro Massimo Gelichi. Ai cantori del Coro «Monsignor Cosimo Balducci», guidati dal maestro Pietro Consoloni e accompagnati all’organo dal maestro Matteo Venturini, sarà affidato il compito di aprire l’evento musicale. La manifestazione canora, con ingresso libero e gratuito, è patrocinata dall’Amministrazione Comunale, dalla Diocesi di San Miniato, dalla Fondazione San Miniato Promozione, dalla Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali unitamente all’Associazione Cori della Toscana ed è realizzata con il sostegno della Regione Toscana.

