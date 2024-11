Estate di San Martino, 'Rosalyn' si aggiudica il XXVII premio Città di San Miniato

Assegnato alla Compagnia Teatro Drao & Teatro Tre di Ancona per lo spettacolo “Rosalyn” la XXVII edizione del “Premio Città di San Miniato al teatro amatoriale”, a conclusione della rassegna “L’Estate di San Martino” che ha fatto registrare il tutto esaurito. A questo spettacolo va anche il premio all’attrice protagonista (consegnato dal gruppo teatrale Four Red Roses), assegnato in ex aequo a Patrizia Giacchetti e Monia Silvestri.

A consegnare il XXVII “Premio Città di San Miniato al teatro amatoriale”, al termine della rassegna, sono stati il sindaco Simone Giglioli, insieme all’assessore alla cultura Matteo Squicciarini, alla vicesindaca del Comune di Castelfranco di Sotto Monica Ghiribelli e all'assessore alla cultura del Comune di Castelfranco di Sotto Nicola Sgueo, un riconoscimento aggiudicato grazie ad "una scenografia scarna ed essenziale che sembrava dividere lo spazio scenico in due mondi lontanissimi, dove le due attrici sono apparse dal buio come due esseri differenti e inconciliabili. Con una recitazione spontanea e non artefatta, un dialogo sempre più profondo, l’uso sapiente di tutto lo spazio a disposizione, l’interazione creativa e finalizzata con gli oggetti, e quella consapevole, matura e ricca di sfumature fra loro due, hanno preso per mano lo spettatore e l'hanno accompagnato nell’esplorazione dei loro personaggi".

La giuria, composta da Matteo Betti (Comune di San Miniato), Paolo Sani (Istituto Dramma Popolare di San Miniato), Irene Campinoti (Pro Loco di San Miniato), Sandro Saccuti (Fondazione San Miniato Promozione) e Francesco Mugnari (associazione Tra i Binari), ha assegnato il premio speciale (offerto dalla Fondazione San Miniato Promozione) a "Diecigiugnoventiquattro" di Giancarlo Loffarelli della Compagnia "Le Colonne", il premio alla regia (offerto dal Comune di san Miniato) a Vanessa Leone per "Penelope" di Marco Balma, della Compagnia degli evasi; il premio alla scenografia (assegnato dal quotidiano Il Tirreno) è stato assegnato a "Madre coraggiosa" del Centro di Teatro Internazionale di Firenze, mentre il premio all'attore non protagonista (offerto dall'Istituto Dramma Popolare di San Miniato) è andato a Filippo Fantoni per "Harvey" di Mary Chase della Compagnia Teatro Res 9. Il premio per il gradimento del pubblico consegnato dalla Pro Loco di San Miniato, è andato a "Terzo piano, interno quattro" di Matteo Dall'Olmo, della Compagnia Unicorno.

“La 27esima edizione della rassegna di teatro amatoriale conferma il grande successo di pubblico e di spettacoli a cui siamo abituati – commentano il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l’assessore Matteo Squicciarini -. Il pubblico, anche per questa edizione, ha risposto con grande interesse e partecipazione, facendo il pieno ad ogni serata. E' stato bello coinvolgere gli studenti e le studentesse del Liceo Marconi e dell'IT Cattaneo, per l'anno prossimo, ci piacerebbe coinvolgerli ancora di più, magari costituendo una vera e propria giuria di giovani, proseguendo nel solco di questa bella collaborazione che abbiamo avviato. Un ringraziamento agli Enti, alle associazioni che hanno reso possibile tutto questo, ai fotografi Riccardo Testi e Irene Veracini per aver organizzato, in collaborazione con il Comune di San Miniato e con il Festival, una mostra di fotografie relativa all’edizione del 2023, dedicata alla memoria dello storico fotografo Fabio Petrellini, scomparso di recente. Uno speciale ringraziamento al gruppo teatrale Four Red Roses, il cui impegno in tutti questi anni è stato il principale motore di tutta la rassegna”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

Notizie correlate