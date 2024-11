Laurea honoris causa a José María Peiró per il contributo mondiale nella psicologia applicata, del lavoro e delle organizzazioni

L’Università di Firenze conferisce la Laurea magistrale Honoris Causa in Psicologia del ciclo di vita e dei contesti a José María Peiró, professore emerito of Social and Organizational Psychology presso l’Università di Valencia e già presidente dell’Associazione Internazionale di Psicologia Applicata (IAAP), la più antica e prestigiosa al mondo in questo settore, fondata nel 1920.

La cerimonia si svolgerà domani, martedì 5 novembre (ore 11 – Aula Magna del rettorato, piazza San Marco, 4 - Firenze) e sarà trasmessa anche in streaming sul canale YouTube dell’Università di Firenze. Il titolo accademico sarà consegnato al docente dalla rettrice Alessandra Petrucci, per l’eccezionale contributo nella psicologia applicata e nella psicologia del lavoro e delle organizzazioni a livello mondiale. Saranno presenti Vanna Boffo, direttrice del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI), e Caterina Primi, presidente della Scuola di Psicologia.

La figura di José María Peirò sarà presentata nella laudatio tenuta da Annamaria Di Fabio, docente Unifi di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni. A seguire José María Peiró terrà una lezione magistrale su “Applied Psychology in the 21st Century. Challenges and opportunities”.

Un evento congiunto per celebrare ulteriormente questo conferimento è la conferenza internazionale “Psychology of Selection and Assessment: Calling, Meaning, Purpose and Sustainable Development”, dedicata alla psicologia della selezione e della valutazione ( in corso di svolgimento fino a mercoledì 6 novembre, Aula Magna del rettorato). L’appuntamento, organizzato dal Dipartimento Forlilpsi dell’Ateneo fiorentino con il supporto della International Association of Applied Psychology (IAAP), è curato da Annamaria Di Fabio e vedrà la partecipazione, fra le altre personalità, di José María Peiró, Maureen E. Kenny (Boston College) e di Vicente Martinez-Tur (Università di Valencia). Il convegno ospita, a livello italiano, l’importante presenza di Sergio Salvatore (Università del Salento) e Santo Di Nuovo (Università di Catania), rispettivamente presidente e past president dell’Associazione Italiana di Psicologia (AIP), oltre a Maria Paola Monaco, docente Unifi di Diritto del lavoro e delegata di Ateneo per l’inclusione e la diversità, che animerà, con l’avvocato Gaetano Viciconte e altre personalità di spicco, una tavola rotonda (6 novembre, ore 17), a testimonianza del forte impegno dell’Ateneo anche per il trasferimento dell’innovazione e il public engagement.

