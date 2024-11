Macchiaioli e postmacchiaioli, in mostra a San Miniato riscoperte ed inediti da una collezione privata

La Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato allestisce come ogni anno, da un decennio, una mostra di alto profilo artistico nelle sale di Palazzo Grifoni. Questo anno non si tratta di una mostra monografica di un artista come nel passato, ma apre le porte delle “stanze segrete” di un collezionista di eccezione, il Dottor Ettore Ermanno Morelli, che nel corso di un ventennio ha amorevolmente costruito questa raccolta di pittori macchiaioli e postmacchiaioli.

La mostra dal titolo ''Macchiaioli e Postmacchiaioli. Riscoperte ed inediti da una collezione privata'' sarà inaugurata venerdì 8 novembre p.v. e sarà aperta al pubblico tutti i fine settimana, fino al 1 dicembre 2024. Oltre cento opere di artisti legati al nostro territorio e alla nostra identità culturale, racconteranno la Toscana dell’Ottocento in un interessante percorso, preparato dalla Fondazione CR San Miniato grazie all’esperienza del Comm. Antonio Guicciardini Salini.

Il Collezionista fiorentino, Ettore Ermanno Morelli, ha raccontato nel catalogo della Mostra la storia della sua collezione in un vivace scritto autobiografico in cui ha ripercorso le tappe della sua passione per la pittura toscana del Secondo Ottocento. La Fondazione CR San Miniato, con la collaborazione di Crédit Agricole Italia e del Suo Direttore Regionale Toscana Umbria, Dott. Massimo Cerbai, continua così ad offrire gratuitamente alla cittadinanza una mostra di alto interesse culturale.

La presentazione sarà aperta dai saluti del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Avv. Giovanni Urti. Seguiranno l’introduzione del Comm. Antonio Guicciardini Salini e gli interventi della Storica dell’Arte Silvestra Bietoletti e del collezionista Dr. Ettore Ermanno Morelli.

La mostra sarà inaugurata venerdì 8 novembre 2024 alle ore 18.00 con ingresso libero fino a esaurimento posti, per partecipare è gradita la prenotazione, effettuabile via mail, scrivendo all’indirizzo segreteria@fondazionecrsm.it, oppure contattando la segreteria della Fondazione al numero fisso 0571 546790 o al mobile 371 3590694.

La mostra sarà successivamente aperta dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 nei seguenti giorni:

- 9 e 10 novembre 2024

- 15-16-17 novembre 2024

- 22-23-24 novembre 2024

- 29-30 novembre e 1 dicembre 2024

Fonte: Ufficio Stampa

