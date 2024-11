Musica e Pittura si incontrano in biblioteca a Santa Croce: mostra e concerto

Musica e pittura si incontrano nella biblioteca comunale Adrio Puccini di Santa Croce sull'Arno con l'evento promosso dal club di lettura "Riva d'Arno 3" insieme alla Pubblica Assistenza di Santa Croce, nella cui sede di Largo Bonetti si svolgono proprio "L'ora di lettura" e il "corso di pittura".

Durante il pomeriggio, in programma domenica 10 novembre dalle 17 in poi nella Saletta Vallini della biblioteca Adrio Puccini, verranno esposti alcuni quadri e icone realizzate da Gioia Landi, Lucia Marconcini, Maria Grazia Pagni, Gigliola Pinori e dalle allieve del corso di pittura; a seguire si esibirà poi il Gruppo Musicale Saint Roman Vaudeville Band, guidato dal dottor Antonio Agnesi, concretizzando il connubio fra queste due forme d'arte. Il Comune di Santa Croce sull’Arno ha concesso il patrocinio e sarà presente l’assessore alla cultura Simone Balsanti. L’iniziativa andrà in scena nel mese di novembre per celebrare la creatività e lo spirito di iniziativa delle donne. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, l’ingresso sarà gratuito.

