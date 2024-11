"Passeggiare a Montespertoli", un convegno alla scoperta del territorio e della rete sentieristica

Per sabato 9 novembre il Comune di Montespertoli ha organizzato un convegno dal titolo “Passeggiare a Montespertoli: tra geologia, storia e natura” che si terrà alle ore 16:30 presso il Centro Culturale “Le Corti”. L'evento rappresenta un'occasione importante per conoscere e approfondire il ricco patrimonio naturale e storico del territorio. Il convegno metterà in risalto l’enorme lavoro svolto negli ultimi anni per individuare, tracciare e valorizzare alcuni sentieri che sono andati a confluire nella “Rete sentieristica di Montespertoli”, dotata una cartoguida, di mappe sparse per l’intero Comune e di mappe specifiche all’inizio di ogni percorso.

«La rete sentieristica di Montespertoli offre un affascinante viaggio tra storia, natura e cultura. I percorsi, che attraversano uliveti, vigneti e antiche chiese, invitano a rallentare e scoprire le meraviglie nascoste del nostro territorio» dichiara l’Assessora alla cultura Alessandra De Toffoli. «Questi sentieri non sono semplici tracciati, ma lezioni di storia a cielo aperto, in grado di raccontare le trasformazioni della nostra terra attraverso insediamenti romani, pievi medievali e ville rinascimentali. Ogni itinerario rappresenta un'opportunità per riscoprire la memoria e le testimonianze del passato. Invitiamo tutti a esplorare Montespertoli in modo autentico, a cogliere i segreti e le bellezze che solo chi si prende il tempo di viaggiare "a passo d'uomo" può scoprire. Questo progetto promuove un turismo sostenibile e valorizza il nostro ricco patrimonio culturale.»

Il progetto, ideato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il prof. Paolo Gennai, è stato reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione con l’Università di Firenze, la Fondazione dei Geologi della Toscana, il CAI (Club Alpino Italiano) – sezione di Scandicci, La Racchetta – sezione di Montespertoli, il Comitato Alberi e Natura e il Circolo Fotografico FermoImmagine. I percorsi sono stati progettati con l’obiettivo di raccontare il nostro territorio in maniera unica e coinvolgente, invitando cittadini e visitatori a scoprire le bellezze di Montespertoli attraverso un’esperienza lenta e rispettosa dell’ambiente.

L’evento del 9 novembre sarà anche l’occasione per presentare ufficialmente il completamento dell’installazione della segnaletica lungo I percorsi. Durante l’incontro, verrà raccontato il lavoro svolta, compresa la spiegazione dei cartelli informativi posizionati lungo i sentieri, utili per orientarsi e conoscere le peculiarità geologiche e storiche che caratterizzano l’area. All'iniziativa parteciperanno tutti i rappresentanti coinvolti nel progetto. Oltre all'Amministrazione Comunale e alla Responsabile dell’Ufficio Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, interverranno il prof. Paolo Gennai, Elisa Livi della Fontazione dei Geologi della Toscana, Emanuele Parrini de La Racchetta – sezione Montespertoli che ha curato il “Percorso della Memoria”, il Comitato Alberi e Natura e Paolo Brandani del CAI – sezione Scandicci. Gli esperti illustreranno l'importanza di questi percorsi per la valorizzazione e la tutela del territorio, evidenziando come il progetto miri a promuovere il turismo sostenibile e a potenziare l’offerta culturale e naturalistica per la comunità.

L'invito a partecipare è esteso a tutta la cittadinanza.

Fonte: Comune di Montespertoli

