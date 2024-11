Con "Il cappotto di Janis" in prima nazionale il Teatro Shalom apre la stagione dei 50 anni di attività

Domenica 10 novembre alle ore 17,15, si alza il sipario sulla stagione dei 50 anni del Teatro Shalom di Empoli, con lo spettacolo “Il cappotto di Janis” in prima nazionale. Il cappotto di Janis di Alain Teulié, regia Enrico Maria Lamanna, con Pietro Longhi e RocIo Munoz Morales, narra dell'incontro tra due persone semplici che non sarebbe mai potuto avvenire. Mila, una vivace e giovane donna, particolare e impertinente dall’abbigliamento eccentrico e Joseph uno scrittore solitario che vive in un appartamento pieno di scatoloni. Tramite un annuncio Joseph assume Mila a cui assegna una missione misteriosa e delicata, ma pian piano verranno allo scoperto i segreti che legano questa improbabile coppia a cui tutto sembra opporsi. Emozione e suspense fino all’epilogo

Questo il programma completo della stagione, realizzata con il contributo del Comune di Empoli.

PROGRAMMA STAGIONE 2024/25

Domenica 10 Novembre 2024 ore 17:15

IL CAPPOTTO DI JANIS

di Alain Teuliè

Regia: Enrico Maria Lamanna

con Pietro Longhi e Rocio Munoz Morales

Domenica 17 Novembre 2024 ore 17:15

Teatrodrao&Teatrotre, presenta

ROSALYN

di E. Erba

Regia: Davide Giovagnetti

Domenica 24 Novembre 2024 ore 17:15

Produzione Casavuota, presenta

JOSEPH & BROS

di Ignazio di Francesco

con Alessandro Berti, Savi Manna

e Francesco Maruccia

Domenica 8 Dicembre 2024 ore 17:15

Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli

presentano una produzione A.T.P.R.

Associazione Teatri Per Roma

L’ALBERO DI NATALE

di Andrea Maia

Regia: Toni Fornari

con Simone Montedoro, Roberta

Mastromichele, Emanuela Fresi

e Andrea Lolli

Giovedì 26 Dicembre 2024 ore 17:15

Martedì 31 Dicembre 2024 ore 21:15

Domenica 5 e Lunedì 6 Gennaio 2025 ore 17:15

Il gruppo Teatro Shalom, presenta

L’INCIDENTE

(FUORI ABBONAMENTO)

di Luigi Lunari

Regia: Paolo Zondadelli

Domenica 12 Gennaio 2025 ore 17:15

IL MONDO DI BLAS

di Blas Roca Rey

Regia: Blas Roca Rey

con Blas Roca Rey e l’accompagnamento

al pianoforte di Rocco Roca Rey

Domenica 26 Gennaio 2025 ore 17:15

La Macchina del Suono, presenta

LE OPERE COMPLETE

DI SHAKESPEARE IN 90

MINUTI

di Roberto Andrioli,

Fabrizio Checcacci

e Lorenzo Degl’Innocenti

Domenica 02 Febbraio 2025 ore 17:15

Stefano Francioni produzioni, presenta

QUEL CHE PROVO DIR NON SO

di Matteo Monforte e Pierpaolo

Spollon

Regia: Mauro Lamanna

con Pierpaolo Spollon

Domenica 09 Febbraio 2025 ore 17:15

La pastorale giovanile, presenta

COME POTREI TACERE

20 anni senza Karol Woityla

Regia: Filippo Aquila e Sara Giannoni

Domenica 16 Febbraio 2025 ore 17:15

Produzione Readarto srl in collaborazione

con Centro Teatrale Artigiano, presenta

MI E’ SCAPPATO

IL MORTO

Regia: Adrea Bizzarri

con Andrea Bizzarri, Alida Sacoor e

Giuseppe Abramo

ABBONAMENTI BIGLIETTI

1° Settore € 170,00 1° Settore € 25,00

2° Settore € 140,00 2° Settore € 22,00

GLI ABBONAMENTI EMESSI NEL 2023 POTRANNO ESSERE CONFERMATI DAL 11 OTTOBRE 2024 AL 21 OTTOBRE 2024 Dal LUNEDI AL SABATO DALLE 17 ALLE 19

PER NUOVI ABBONAMENTI DAL 22 OTTOBRE 2024 AL 31 OTTOBRE 2024 DAL LUNEDI AL SABATO DALLE 17 ALLE 19

BOTTEGHINO DEL TEATRO venerdì e sabato antecedenti lo spettacolo dalle ore 17,00 alle 19,00 - domenica mattina dalle ore 11,00 alle 13,00

Teatro Shalom Via F. Busoni, 24/26 - Tel. 377- 3504964 - www.teatroshalom.it - e-mail:info@teatroshalom.it

Fonte: Ufficio Stampa

