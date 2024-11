Arrestato con 22 dosi di cocaina vicino a una scuola

Un 21enne di origine marocchina è stato arrestato dalla polizia di Stato a Viareggio nel pomeriggio di ieri per spaccio di stupefacenti. Aveva con se 22 dosi di cocaina (totale lordo 18,34 grammi) e una confezione di hashish da 3,28 grammi, più 255 euro, in banconote in vario taglio, che si presume frutto dell'attività illecita. L'uomo era nei pressi di una scuola in zona Darsena, nel pomeriggio. Alla vista della Volante di pattuglia l'uomo ha cercato senza riuscirci di disfarsi di una busta ma è stato fermato e trovato in possesso del materiale che è stato sottoposto a sequestro. Arrestato, l'uomo è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria

Notizie correlate