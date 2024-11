Sciopero treni, a Firenze treni cancellati e ritardi oltre 120 minuti

A Firenze, alla stazione di Santa Maria Novella, numerosi treni sono stati cancellati o hanno subito ritardi significativi, in alcuni casi superiori ai 120 minuti, a causa di uno sciopero di otto ore indetto dai sindacati. Lo sciopero, in risposta all'accoltellamento di un capotreno a Genova, si svolge dalle 9 alle 17 e coinvolge sia i treni regionali che quelli dell'Alta Velocità. Alcuni ritardi hanno raggiunto anche i 190 minuti, e verso mezzogiorno non c'erano treni in partenza puntuale. Molti passeggeri sono in fila per ottenere informazioni e riprogrammare i loro viaggi.

Notizie correlate