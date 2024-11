Uccise coniugi ottantenni per rapinarli, chiesto processo per presunto omicida

La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per il 47enne accusato di aver ucciso a scopo di rapina i coniugi Umberto Della Nave, 84 anni, e Dina Del Lungo, 83 anni, il 5 dicembre 2023 a Bagno a Ripoli. La Scala avrebbe ucciso l’uomo con un'arma da taglio e strangolato la donna, inferma, poi incendiato la casa con benzina per cancellare le tracce. L’omicidio è avvenuto in assenza della badante. È accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà, rapina, distruzione di cadavere e danneggiamento. Arrestato l'11 dicembre 2023, è detenuto a Sollicciano.

Notizie correlate