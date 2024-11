"È da un po’ che non sogno di volare", mostra personale di Lori Lako a Santa Croce

Sarà inaugurata sabato 9 novembre 2024 alle 17 e sarà visitabile fino al 15 dicembre al centro Espositivo Villa Pacchiani di Santa Croce sull’Arno, la mostra personale Lori Lako “È da un po’ che non sogno di volare”, a cura di Ilaria Mariotti

Fino al prossimo 15 dicembre le sale di Villa Pacchiani ospiteranno una serie di opere significative di Lori Lako .

La mostra di Lori Lako, (Pogradec, Albania 1991) artista albanese che risiede da molti anni in Italia, percorre i lavori recenti dell’artista che per Santa Croce sull’Arno ha appositamente realizzato un progetto partecipativo di ascolto e di condivisione coinvolgendo persone di origine albanese che risiedono nel territorio.

Santa Croce sull’Arno, piccolo centro conosciuto in tutto il mondo per la lavorazione della pelle, è diventato nel corso degli anni un punto di arrivo per numerosi migranti: la popolazione del comune toscano (circa 14600 abitanti) è oggi costituita dal 23% di cittadini di varie origini provenienti da oltre 50 paesi diversi, dando vita a una realtà composita, interessante e complessa. La comunità albanese, la più numerosa nel comune toscano, è stata la prima ad arrivare a Santa Croce sull’Arno in un processo migratorio che risale ai primi anni Novanta dello scorso secolo.

Le informazioni:

Titolo dell’iniziativa: Lori Lako. È da un po’ che non sogno di volare

a cura di: Ilaria Mariotti

realizzatore: Comune di Santa Croce sull'Arno nell’ambito di Toscanaincontemporanea2024 e in collaborazione con Crédit Agricole Italia e Associazione Arturo,

Il Comune di Santa Croce sull’Arno aderisce alla rete Terre di Pisa.

inaugurazione: sabato 9 novembre 2024 alle17

sede Villa Pacchiani Centro Espositivo, Piazza Pier Paolo Pasolini, Santa Croce sull'Arno

orari di apertura: 9 novembre-15 dicembre 2024 dal venerdì alla domenica 16-19. Ingresso libero

info: Ufficio Cultura tel. 0571 389853; email: s.bucci@comune.santacroce.pi.it; www.villapacchiani.it

Notizie correlate