L’intervista di Liam Henderson a Radio Lady. Il rapporto con i tifosi, l’attaccamento alla maglia e il suo futuro a Empoli

Liam Henderson è stato ospite negli studi di Radio Lady durante l’appuntamento di “Incontro Azzurro”, programma dedicato al mondo dell’Empoli Calcio. Di seguito l’intervista integrale:

Le parole di Liam Henderson

La vittoria di ieri contro il Como, partita difficile e vittoria fondamentale: “Era una partita molto difficile da affrontare, siamo stati bravi. E’ stata una bella vittoria, sono contento anche per Pietro (Pellegri, ndr.) che ha segnato un gran gol.”

Lo spirito di squadra dell’Empoli, l’identità del gruppo: “Qui ho trovato un gruppo di fratelli, sono tutti bravi ragazzi. Dal capitano Grassi fino al mister, che ha creato un ambiente ‘tutti noi contro gli altri’. Abbiamo una mentalità aggressiva, fatta di tanta intensità, l’Atalanta è una squadra maestra in questo. Noi possiamo migliorare nel palleggio, tutti i giorni ci focalizziamo in allenamento anche su questo aspetto.”

Il rapporto con il mister Roberto D’Aversa: “Il feeling con il mister si è creato fin dall’inizio. Io venivo da un anno complicato (Palermo, ndr.) e lui dal primo giorno è stato bravissimo con me. Ho trovato il mister nel momento giusto, sono maturato rispetto agli ultimi anni, sono contento di essere rimasto in Serie A.”

Gli scozzesi in Serie A e il nome fatto da Henderson alla dirigenza azzurra: “Abbiamo un grande cuore e la mentalità di lavorare ogni giorno, il mercato scozzese è perfetto per le squadre italiane. All’Empoli tre anni fa ho suggerito di prendere Gilmour in prestito.. (ride, ndr).”

Oltre al calcio.. : “Io, De Sciglio e Haas vogliamo iniziare a giocare a golf. Quando c’è la sosta approfitteremo del più tempo a disposizione, siamo pronti per la Rider Cup (ride, ndr.).”

Il futuro di Henderson all’Empoli: “Il mio obiettivo è di restare a Empoli, sono tornato qua per dare e fare il mio massimo per questa società. Mi sento come a casa.”

Il dialogo con Vlahovic in campo: “E’ veramente un attaccante fortissimo. Sono sincero, sbagliai io, sono cose di campo..”

