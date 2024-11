Lucca, controlli a una festa: 30enne arrestato per spaccio

Il Tribunale di Lucca ha convalidato l'arresto di un 30enne residente nella provincia di Prato, fermato dai Carabinieri della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana il giorno di Ognissanti. Il fermo è avvenuto durante un'operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, coordinata tra il Nucleo Operativo locale e le stazioni di Camporgiano, Gramolazzo e Piazza al Serchio. L’intervento è stato motivato dall’afflusso di circa quaranta giovani, provenienti dal nord Italia, che si erano radunati in una proprietà privata, con il consenso del proprietario, per partecipare a una festa che poteva sollevare preoccupazioni per possibili abusi di alcol e droga, pur non trattandosi di un rave illegale.

Durante i controlli, il 30enne è stato trovato in possesso di diverse droghe, tra cui hashish, marijuana, ketamina, cristalli di MD ed ecstasy, oltre a una somma di 660 euro in contanti, ritenuta provento della vendita di stupefacenti. È stato inoltre rinvenuto un bilancino di precisione con tracce delle sostanze pesate. Altri quattro giovani sono stati trovati in possesso di droga e segnalati alla Prefettura per le sanzioni amministrative previste. Dopo la convalida dell'arresto, al giovane è stato imposto l'obbligo di dimora nella provincia di Prato.