Masoni Industria Conciaria, orientamento al lavoro: Istituto Comprensivo Statale di Santa Croce sull’Arno e Staffoli

Dal 05 novembre e per due intere settimane Masoni Industria Conciaria S.p.A. ospita tutte le classi delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo Statale di Santa Croce sull’Arno e Staffoli per il progetto di orientamento al lavoro promosso e coordinato da Metiérs d’Excellence del gruppo LVMH.

L’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH nasce per raccogliere e tramandare le tradizioni, le conoscenze e le abilità offrendo 71 programmi di formazione in 8 paesi (Francia, Svizzera, Italia, Spagna, Giappone, Germania, Stati Uniti e Cina) negli oltre 280 mestieri della creazione, dell’artigianato e della customer experience.

In Italia si contano attualmente 26 programmi di formazione creati sulla base dei reali bisogni di assunzione delle Maison partner LVMH.

Ogni corso di formazione proposto è composto da una parte di laboratorio, svolta dalla scuola e/o ente partner, combinata con periodi di stage retribuiti in una delle Maison.

All’interno di questo importante progetto formativo, nasce nel 2021 il programma Excellent! con l’intento di mostrare agli studenti delle scuole medie e superiori quali sono i mestieri eccellenti e quali le strade per poter accedere ai corsi di formazione gratuiti. Un progetto ambizioso che permette ai ragazzi e alle loro famiglie di conoscere opportunità importanti di lavoro in Italia e all’estero e poter già pensare, seguendo le attitudini e i sogni di ognuno, a un futuro lavorativo appagante.

Masoni accoglierà un totale di 466 ragazzi mostrando loro, attraverso l’esperienza di giovani talenti cresciuti all’interno dell’azienda, quello che il nostro distretto e l’intero mondo di LVMH possono offrire in termini di opportunità di carriera.

Aprire le porte dell’azienda a così tanti ragazzi è senza dubbio un impegno grande per Masoni ma è anche, ne sono convinti, l’unico modo per trasmettere sapere da un lato e riceverne dall’altro. E in questo scambio sono sempre gli adulti che imparano un po’ di più.

Masoni ringrazia la dottoressa Laura Cascianini, dirigente dell’Istituto Comprensivo e il Comune di Santa Croce sull’Arno per l’interesse mostrato in questa iniziativa e la preziosa collaborazione.

Tutte le info sul programma di formazione MdE LVMH su https://www.lvmh.com/it/opportunita-di-lavoro/mestieri-deccellenza

Fonte: Ufficio stampa Masoni spa

