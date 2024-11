Oltre il Filo: un viaggio visivo a Montespertoli tra progetti e storie di solidarietà

Dal 9 al 17 novembre il Centro Culturale Le Corti di Montespertoli (via Sidney Sonnino 1) apre le sue porte alla mostra "Oltre il Filo – Un viaggio visivo attraverso i progetti e le storie di Sheep Italia". L'inaugurazione si terrà il 9 novembre alle ore 12:00, offrendo al pubblico l'opportunità di immergersi in un racconto unico fatto di colori, tradizioni, e storie di comunità.

L'evento, a ingresso gratuito e patrocinato dal Comune di Montespertoli, mira a valorizzare l'importanza del lavoro artigianale e della solidarietà attraverso una serie di progetti tessili che rappresentano il cuore e l'anima di Sheep Italia. L'associazione si è distinta per la sua missione di connettere le persone attraverso l'arte della lavorazione a maglia e all'uncinetto, portando un messaggio di unione, empatia e inclusione sociale.

Il percorso espositivo offrirà una selezione di fotografie e testimonianze che raccontano il processo e il valore simbolico delle creazioni tessili, portando i visitatori a riflettere sul significato più profondo del fare comunità. Non mancate all'inaugurazione il 9 novembre alle ore 12:00 per un momento di incontro e condivisione. La mostra resterà aperta fino al 17 novembre (in orario di apertura del centro), accogliendo chiunque voglia esplorare questo affascinante mondo intrecciato di storie e fili.

Per ulteriori dettagli, contattare il Centro Culturale Le Corti al numero 0571600228

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

