Poesia, Giulia Caponi presenta il suo libro a Vinci

Sabato 9 novembre Giulia Caponi presenta il suo nuovo libro di poesie, "Beveva latte spento" (ed. Controluna).

L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Vinci, alle 17 nei locali della Biblioteca Leonardiana in Via G. La Pira.

Giulia Caponi è una giovane poetessa, laureanda in Lingue e Letterature Americane. Con questa sua opera prima, servendosi delle sue parole messe in versi, ripercorre all'indietro la sua vita, in un viaggio fatto di scoperte, consapevolezze ed emozioni a lungo sommerse.

L'incontro è moderato da Andrea Romeo di Soundcheck.

La presentazione gode del patrocinio del Comune di Vinci.

"Questi versi nascono in modo del tutto spontaneo e inconscio, portando a galla, piano piano, una storia dimenticata e dolorosa: quella di una donna bambina che non capiva perché non si sentiva amata e aveva paura di essere amata.

Con queste poesie senza titolo si rivive il viaggio della scoperta interiore che ognuno di noi può compiere per essere finalmente libero".

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

