Successo per il toscano Elia Nuzzolo nella serie sugli 883

Sta spopolando in questi giorni la serie sugli 883, 'Hanno ucciso l'uomo ragno'. In molti la stanno guardando, in pochi sanno che l'attore nei panni di Max Pezzali viene dalla Toscana. Si chiama Elia Nuzzolo, ha ventiquattro anni ed è nato e cresciuto a Prato, dove ha mosso i primi passi nella recitazione ancora adolescente.

Nella serie parla con accento pavese e imita alla perfezione Max Pezzali, è quasi impossibile rendersi conto delle sue origini toscane. Nuzzolo ha stupito tutti per la sua interpretazione ed è sulla cresta dell'onda dato che la serie ha fatto tanti ascolti.

Ma il futuro per l'attore pratese è roseo. Rai 1 manderà in onda una miniserie incentrata su Mike Bongiorno e il celebre presentatore sarà interpretato proprio da Nuzzolo. Un momento d'oro, non c'è che dire.

Notizie correlate