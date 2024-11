Cia Toscana, in degustazione le eccellenze dell’agricoltura fiorentina

I prodotti di qualità dell’agricoltura toscana all’assaggio dei consumatori. Sono in programma l’8 e 9 novembre gli eventi a Firenze de La Qualità in Tavola, il progetto di Cia Agricoltori Italiani della Toscana.

Venerdì 8 novembre appuntamento al mercato del Parterre (Largo Adone Zoli) e sabato 9 novembre al mercato di piazza Alberti. Gli orari di apertura dei due giorni dalle 8 alle 14.

In degustazione nelle due giornate prodotti di qualità dell’agricoltura fiorentina e toscana: formaggi, salumi, ortaggi e prodotti derivati, frutta e prodotti derivati, come succhi e marmellate, miele.

I principali obiettivi del progetto La Qualità in Tavola sono quelli di promuovere la conoscenza della stagionalità; sostenere e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari di qualità; promuovere e valorizzare le filiere locali e le produzioni territoriali.

Cia Toscana allestisce due stand per la presentazione del progetto La Qualità in Tavola, e per la presentazione di prodotti certificati Dop, Igp, Igt, biologico, Pat, e la distribuzione di materiale informativo.

Un progetto di Cia Toscana che farà conoscere ai consumatori le eccellenze toscane, quelle già famose nel mondo e quelle meno note. Il progetto valorizza infatti le produzioni agricole, i prodotti agroalimentari di qualità certificati (Dop, Igp, e vini a denominazione di origine), i prodotti da agricoltura biologica, il patrimonio agricolo e forestale e le produzioni agroalimentari tradizionali (Pat).

Fonte: CIA Toscana - Ufficio Stampa

