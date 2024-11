Buongiorno oggi ringrazio Matilde che mi ha scritto. Ha trovato la ricetta su una rivista e ha deciso di provare a farla. E' una ricetta autunnale con i funghi, la salsiccia, il pecorino romano e poi con i profumi del rosmarino e della salvia, un piatto molto buono.

Le tagliatele sono realizzate con la farina di castagne e la farina 00, Matilde mi ha detto che le sono venute bene per essere al prima volta che le faceva.

Io non ho mai provato a realizzare la pasta fatta in casa, ma questa ricetta mi piacerebbe proprio provarla. Per curiosità sono andata a vedere un video con la pasta sfoglia già stesa e come si fa a rotolarla e poi tagliarla a mano. Vi lascio il video dove ci sono dei consigli utili per realizzare al meglio la sfoglia.

www.youtube.com/watch?v=qX72EhVcJMY&t=2s

Un'altra ricetta semplice con tutti i vari passaggi per realizzare le tagliatelle a mano di "Fatto in casa da Benedetta"

www.fattoincasadabenedetta.it/ricetta/pasta-fresca-alluovo-tagliatelle-fatte-in-casa-ricetta-facile/

Tagliatelle al profumo di Bosco

Ingredienti

200 gr di farina di castagne

200 gr di farina 00

4 uova biologiche

300 gr di salsiccia Luganega

200 gr di funghi coltivati (prataioli, champignon o quelli che vi piacciono o che trovate)

100 gr di pecorino romano

1 rametto di rosmarino

Burro q.b

Olio extravergine di oliva q.b

Sale q.b.

Pepe q.b.

Salvia q.b.

Preparazione

In una ciotola unite le due farine e impastatele con le uova, un pizzico di sale e un goccio d’olio. Mettete l’impasto su una spianatoia e lavoratelo fino ad ottenere un panetto elastico e compatto. Fatelo riposare avvolto in pellicola alimentare per circa 30 minuti in frigorifero. Nel frattempo, in una padella fate rosolare a fuoco basso la salsiccia sgranata con i funghi, un po’ di olio, un rametto di rosmarino, sale e pepe. Fate stufare per circa 20 minuti. Stendete la pasta dello spessore di circa 2 mm e realizzate delle tagliatelle. Cuocete in abbondante acqua salata per circa 2 minuti. Scolatele e inseritele nella padella con i funghi e la salsiccia. Aggiungete po’ di acqua di cottura della pasta e una volta che si è creata la cremina, mantecate fuori dal fuoco con il pecorino romano grattugiato. Servite con un’ultima spolverata di formaggio, rosmarino e salvia fresca.

