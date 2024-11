Fermato per un controllo ingerisce 10 dosi di eroina

Durante un controllo dei carabinieri ingerisce dieci dosi di eroina, ma i carabinieri lo arrestano. Il 29enne, di origine nigeriana, è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti. Già denunciato all'inizio di novembre sempre per reati legati alla droga, è stato riconosciuto da una pattuglia dei carabinieri appostata davanti alla stazione di Porta Serraglio a Prato.

Durante una rapida perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di dieci dosi di eroina che ha tentato di ingerire per nasconderle al momento dei controlli. I carabinieri lo hanno quindi prontamente condotto all'Ospedale di Prato per rimuovere i sacchetti di stupefacente.

In attesa di una sentenza definitiva, per lui è stato disposto l’arresto e il divieto di dimora nella provincia di Prato. Sono stati inoltre sequestrati 110 euro in contanti, presumibilmente frutto dell'attività di spaccio.

