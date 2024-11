La raccolta delle olive è una festa con Fontenuova

La raccolta delle olive diventa una festa alla cooperativa sociale Fontenuova. Domani, sabato 9 novembre, la sede fiorentina della cooperativa, in via Fortini 143, aprirà le sue porte per una giornata di condivisione all’insegna dell’olio. Dalle 9.30 chi vorrà potrà partecipare alla raccolta delle olive, che terminerà alle 13 con un pranzo a base di olio nuovo. Per partecipare: 3339601360. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Bagno a Ripoli, è l’occasione per la cooperativa per accogliere la cittadinanza e creare momenti comunitari.

La cooperativa gestisce un centro diurno e due appartamenti per persone diversamente abili, mirato a potenziare l'autonomia personale e l'inclusione sociale attraverso attività lavorative, culturali e relazionali

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli

