Legacoop Toscana premia 8 studenti dell'Università di Firenze per migliori tesi di laurea sulla cooperazione

Il 7 novembre alla Stazione Leopolda di Firenze, all’interno del Salone dello Studente, sono stati premiati i vincitori del bando per le migliori tesi di laurea sulla cooperazione promosso da Legacoop Toscana e Fondazione Noi Legacoop Toscana rivolto ai laureati dell’Università di Firenze nell’ambito del progetto “Ateneo Cooperativo”.

Questa edizione del bando ha visto una significativa partecipazione da parte degli studenti, con oltre 20 tesi che si sono candidate, provenienti da Scuole, Corsi di laurea e ambiti diversi, pertanto è stato deciso di aumentare il numero delle tesi premiate.

Sono stati quindi assegnati 5 premi per tesi di laurea magistrali (dal valore di 1000 euro ciascuno) e 3 premi per tesi di laurea triennali (dal valore di 500 euro ciascuno).

“Il nostro obiettivo è quello di promuovere la forma cooperativa presso le giovani generazioni e gli atenei toscani - sottolinea Marco Paolicchi, responsabile del progetto per Legacoop Toscana - perché crediamo che il nostro sistema imprenditoriale meriti approfondimento, studio e valorizzazione”.

“Dagli elaborati è emersa un’attenzione ai temi etici legati all’inclusione sociale e alla sostenibilità ambientale – ha detto la prorettrice dell’Ateneo Fiorentino professoressa Ersilia Menesini – e ad un’imprenditorialità attenta ai bisogni delle persone, temi molto importanti anche nelle politiche del nostro Ateneo”.

Ecco chi sono gli 8 laureati Unifi premiati:

d.ssa Flavia Brunetti – Tesi magistrale “Ex-GKN For Future: an atypical example of a worker buy out”

– Tesi magistrale dott. Edoardo Martini – Tesi magistrale “Un nuovo approccio: amministrazione condivisa e democrazia partecipata per migliorare l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità”

– Tesi magistrale d.ssa Irene Nicolucci – Tesi triennale “La sostenibilità finanziaria delle fonti energetiche rinnovabili per l’agricoltura in Africa: il caso dell’isola di Pemba”

– Tesi triennale d.ssa Elisa Grasso – Tesi triennale “Disabilità e lavoro: tre esperienze di inserimento nel territorio fiorentino”

– Tesi triennale d.ssa Cathia Patronella – Tesi magistrale “Academy Aziendale come dispositivo formativo per lo sviluppo delle imprese cooperative: uno studio di caso multiplo”

– Tesi magistrale dott. Antonio Montesano – Tesi triennale “ La finanza sociale: il nuovo motore economico degli enti del terzo settore”

– Tesi triennale “ d.ssa Alessia Bylykbaschi – Tesi magistrale “Metodi e modelli per la riprogettazione dei servizi di assistenza domiciliare abilitati dall’introduzione di tecnologie assistive”

– Tesi magistrale d.ssa Silvia Pilati – Tesi magistrale “La valenza educativa dei servizi di accompagnamento al lavoro per adulti con disabilità: il caso del servizio Aliseo”

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate