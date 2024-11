Piccoli vermi in confezioni di pane alla primaria di La Scala

Piccoli vermi in alcune confezioni di pane alla mensa della scuola primaria Giusti di La Scala a San Miniato. Alcuni bambini della classe quinta si sarebbero accorti dei piccoli animali all'interno di alcune fette di pane già tagliate e confezionate dando l'allarme. L'Ufficio Scuola si è immediatamente attivato come previsto in questi casi facendo la segnalazione al Dipartimento di Igiene e Prevenzione dell'Asl e sono state attivate tutte le verifiche necessarie. Anche i genitori sono stati informati di quanto accaduto.

Come si precisa dal Comune si tratta di "due lotti di pane destinato a due classi, già confezionato e tagliato, che non è prodotto dal centro cottura comunale di Ponte a Egola, ma viene approvvigionato tramite un fornitore esterno. Si tratta di un fornitore accreditato e certificato come prevede la legge, su di esso saranno svolte le dovute verifiche da parte della Asl".

I lotti sono stati immediatamente ritirati. Il pane, inoltre, viene consegnato quotidianamente, quindi quella fornitura è stata esaurita e lunedì ci saranno nuovi lotti. Si attende ovviamente le eventuali disposizioni dell'Asl che sta indagando su quanto accaduto.

