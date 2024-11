“Vermiglio” al Cinema Antella di Bagno a Ripoli

Tre sorelle, Lucia, Ada e Flavia: non più bambine, non ancora donne, nell'ultimo anno del conflitto mondiale, un unico sparo segna la fine della loro innocenza. “Vermiglio”, il film Maura Delpero premiato al Festival di Venezia, approda al Cinema Antella. La pellicola è in programma stasera venerdì 8 e sabato 9 novembre alle 21.30 e domenica 10 novembre alle 17 e alle 21.30.

Ingresso: intero 8 euro, ridotto 7 euro, soci Arci 6 euro. Venerdì e domenica: pizza+bevuta+cinema a 16 euro. La programmazione del Cinema Antella si svolge con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli.

Il Cinema Antella si trova presso il CRC Antella, via Pulicciano 53. Info: 055.621207

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli

